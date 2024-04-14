https://ria.ru/20240414/iordaniya-1939873792.html

Иордания может стать следующей целью Ирана, пишут СМИ

Иордания может стать следующей целью Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Иордания может стать следующей целью Ирана, пишут СМИ

Иранские военные следят за реакцией Иордании на атаку Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС) Ирана по Израилю, если Амман предпримет... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:44

2024-04-14T01:44

2024-04-14T01:44

в мире

иран

израиль

иордания

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иранские военные следят за реакцией Иордании на атаку Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС) Ирана по Израилю, если Амман предпримет действия, то станет следующей целью, передает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источник в вооруженных силах Ирана.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Иранские СМИ также сообщали, что в сторону Израиля были запущены крылатые и баллистические ракеты. "Военные силы Ирана внимательно следят за перемещениями в Иордании во время карательной атаки Ирана по Израилю. Если Амман предпримет действия, то станут следующей целью. Перед операцией были даны необходимые предупреждения Иордании и другим странам региона Ближнего Востока", - цитирует источник агентство Fars. Первого апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240414/smi-1939871770.html

https://ria.ru/20240414/shahed-1939869744.html

https://ria.ru/20240414/miting-1939870689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, иордания, обострение ситуации между ираном и израилем