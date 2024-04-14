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Иордания может стать следующей целью Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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01:44 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/iordaniya-1939873792.html
Иордания может стать следующей целью Ирана, пишут СМИ
Иордания может стать следующей целью Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Иордания может стать следующей целью Ирана, пишут СМИ
Иранские военные следят за реакцией Иордании на атаку Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС) Ирана по Израилю, если Амман предпримет... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:44
2024-04-14T01:44
в мире
иран
израиль
иордания
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иранские военные следят за реакцией Иордании на атаку Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС) Ирана по Израилю, если Амман предпримет действия, то станет следующей целью, передает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источник в вооруженных силах Ирана.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Иранские СМИ также сообщали, что в сторону Израиля были запущены крылатые и баллистические ракеты. "Военные силы Ирана внимательно следят за перемещениями в Иордании во время карательной атаки Ирана по Израилю. Если Амман предпримет действия, то станут следующей целью. Перед операцией были даны необходимые предупреждения Иордании и другим странам региона Ближнего Востока", - цитирует источник агентство Fars. Первого апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240414/smi-1939871770.html
https://ria.ru/20240414/shahed-1939869744.html
https://ria.ru/20240414/miting-1939870689.html
иран
израиль
иордания
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в мире, иран, израиль, иордания, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Иордания, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иордания может стать следующей целью Ирана, пишут СМИ

Fars: Иордания станет следующей целью Ирана в случае действий против него

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Столица Иордании город Амман. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иранские военные следят за реакцией Иордании на атаку Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС) Ирана по Израилю, если Амман предпримет действия, то станет следующей целью, передает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источник в вооруженных силах Ирана.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Иранские СМИ также сообщали, что в сторону Израиля были запущены крылатые и баллистические ракеты.
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Иран предупредил страны региона перед атакой против Израиля, пишут СМИ
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"Военные силы Ирана внимательно следят за перемещениями в Иордании во время карательной атаки Ирана по Израилю. Если Амман предпримет действия, то станут следующей целью. Перед операцией были даны необходимые предупреждения Иордании и другим странам региона Ближнего Востока", - цитирует источник агентство Fars.
Первого апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
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Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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В миреИранИзраильИорданияОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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