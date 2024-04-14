https://ria.ru/20240414/bolton-1939914317.html

Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия

Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия - РИА Новости, 14.04.2024

Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия

Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил телеканалу CNN, что Израилю следует рассматривать возможность "уничтожения иранской... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T09:18

2024-04-14T09:18

2024-04-14T09:19

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армия обороны израиля (цахал)

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил телеканалу CNN, что Израилю следует рассматривать возможность "уничтожения иранской программы ядерного оружия" в ответ на атаку со стороны Ирана. Он заявил, что эта атака - масштабный провал политики сдерживания со стороны Израиля и США. По его мнению, реакция Израиля на действия Ирана должна быть "гораздо сильнее". "Почти наверняка на данный момент ни одна из (выпущенных Ираном - ред.) ракет не содержала ядерных боеголовок, но вы никогда не можете сказать, когда следующий обстрел, следующий залп баллистических ракет, возможно, будет включать ядерные боеголовки. Таким образом, среди многочисленных целей, которые Израилю следует рассматривать, это возможность уничтожения иранской программы ядерного оружия", - заявил Болтон. Он выразил надежду, что президент США Джо Байден не будет пытаться отговаривать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от этого. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/bayden-1939895887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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