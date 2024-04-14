https://ria.ru/20240414/amerika-1940014221.html

США после атаки Ирана на Израиль заявили, что готовы защищать свои интересы

США после атаки Ирана на Израиль заявили, что готовы защищать свои интересы - РИА Новости, 14.04.2024

США после атаки Ирана на Израиль заявили, что готовы защищать свои интересы

США готовы защищать свои интересы и народ, а также привлечь к ответственности Иран, если он посягнет на них, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T21:06

2024-04-14T21:06

2024-04-14T21:06

в мире

иран

сирия

сша

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между ираном и израилем

министерство обороны сша

оон

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США готовы защищать свои интересы и народ, а также привлечь к ответственности Иран, если он посягнет на них, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. "Если Иран или их прокси предпримут действия против нас, США готовы защищать свой народ и интересы и привлечь Иран к ответственности", - сообщил чиновник в ходе специального брифинга. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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иран

сирия

сша

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в мире, иран, сирия, сша, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем, министерство обороны сша, оон