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США после атаки Ирана на Израиль заявили, что готовы защищать свои интересы - РИА Новости, 14.04.2024
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21:06 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/amerika-1940014221.html
США после атаки Ирана на Израиль заявили, что готовы защищать свои интересы
США после атаки Ирана на Израиль заявили, что готовы защищать свои интересы - РИА Новости, 14.04.2024
США после атаки Ирана на Израиль заявили, что готовы защищать свои интересы
США готовы защищать свои интересы и народ, а также привлечь к ответственности Иран, если он посягнет на них, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T21:06
2024-04-14T21:06
в мире
иран
сирия
сша
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между ираном и израилем
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США готовы защищать свои интересы и народ, а также привлечь к ответственности Иран, если он посягнет на них, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. "Если Иран или их прокси предпримут действия против нас, США готовы защищать свой народ и интересы и привлечь Иран к ответственности", - сообщил чиновник в ходе специального брифинга. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
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в мире, иран, сирия, сша, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем, министерство обороны сша, оон
В мире, Иран, Сирия, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Министерство обороны США, ООН
США после атаки Ирана на Израиль заявили, что готовы защищать свои интересы

США заявили о готовности защищать интересы и привлечь Иран к ответственности

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США готовы защищать свои интересы и народ, а также привлечь к ответственности Иран, если он посягнет на них, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Если Иран или их прокси предпримут действия против нас, США готовы защищать свой народ и интересы и привлечь Иран к ответственности", - сообщил чиновник в ходе специального брифинга.
Изображение сгенерировано ИИ
США отобрали у Израиля самое ценное
10 апреля, 08:00
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
 
В миреИранСирияСШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемМинистерство обороны СШАООН
 
 
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