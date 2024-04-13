https://ria.ru/20240413/ural-1939752416.html

Власти рассказали об уровне воды в реке Урал у Орска

Власти рассказали об уровне воды в реке Урал у Орска - РИА Новости, 13.04.2024

Власти рассказали об уровне воды в реке Урал у Орска

Уровень воды в реке Урал у Орска составляет 731 сантиметр, при критическом уровне 700 сантиметров, сообщило правительство Оренбургской области в своём... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:47

2024-04-13T08:47

2024-04-13T09:04

орск

происшествия

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

оренбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939396757_0:187:2739:1728_1920x0_80_0_0_05e882a755b5e49e5e186ae7339276bd.jpg

УФА, 13 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Орска составляет 731 сантиметр, при критическом уровне 700 сантиметров, сообщило правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале."По состоянию на 9.00 уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 сантиметра. Уровень воды у Орска – 731 сантиметр", - говорится в сообщении.Критический уровень воды в реке Урал в Орске составляет 700 сантиметров.

орск

оренбургская область

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, оренбург