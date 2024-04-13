В Раде раскритиковали идею повысить выплаты военным ВСУ и семьям погибших
В Раде назвали идею повысить выплаты военным ВСУ и семьям погибших чрезмерной
© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский военнопленный
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский военнопленный. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая раскритиковала повышение выплат военнослужащим и семьям погибших, назвав заявленные суммы "чрезмерными", по ее мнению, таким образом дыра в госбюжете будет продолжать расти.
Ранее в субботу спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что власти готовы предоставить определенные льготы желающим вступить в ряды ВСУ по контракту, среди которых - скидка до 50% на квартиру.
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"Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим еще на 70 тыс грн - это о включении "печатного станка". 15 миллионов гривен (более 380 тысяч долларов) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными, уже полно манипуляций по этому поводу, а помните, как мы в 2022 смеялись по поводу "машины вместо сына" в России...", - написала Безуглая в социальной сети Facebook*.
Она пояснила, что государству просто не осилить такие деньги, подчеркнула, что это приведет только к увеличению дыры в госбюджете.
Как сообщил 11 апреля украинский парламентарий Алексей Гончаренко, Верховная рада Украины проголосовала за дополнительные ежемесячные выплаты военным в размере 70 тысяч гривен (порядка 1,8 тысячи долларов), несущим службу непосредственно на линии боевого столкновения.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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