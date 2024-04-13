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Во Франции сделали неутешительное заявление о будущем Украины - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 13.04.2024 (обновлено: 15:08 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939799118.html
Во Франции сделали неутешительное заявление о будущем Украины
Во Франции сделали неутешительное заявление о будущем Украины - РИА Новости, 13.04.2024
Во Франции сделали неутешительное заявление о будущем Украины
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что все кончено для Украины Зеленского, комментируя РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:42
2024-04-13T15:08
специальная военная операция на украине
украина
флориан филиппо
александр сырский
нато
европарламент
в мире
в мире
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что все кончено для Украины Зеленского, комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского, что обстановка на восточном фронте существенно обострилась. "Все кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжелом положении. В результате НАТО перевозбудилась: фальшивые опросы, чтобы заставить людей поверить, что "51% молодых французов хотят поехать сражаться на Украине", – написал он, комментируя заявление Сырского и результаты опроса, проведенного Институтом стратегических исследований военной школы (IRSEM) Помимо этого политик обратил внимание, что в опросе распределение молодежью стран на дружественные и враждебные прямо совпало с геостратегическими интересами НАТО, описанными в стратегии альянса "НАТО 2030". Филиппо также указал на внезапный рост напряженности на Ближнем Востоке, чтобы перенести театр военных действий после неудач на Украине. "Не позволяйте манипулировать собой этой военной пропагандой! Настаивайте на деэскалации и мире повсюду, и не поддавайтесь на шантаж со стороны НАТО!", – добавил политик. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915204745.html
https://ria.ru/20240412/rs-1939606390.html
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украина, флориан филиппо, александр сырский, нато, европарламент, в мире, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Флориан Филиппо, Александр Сырский, НАТО, Европарламент, В мире, В мире, Владимир Зеленский
Во Франции сделали неутешительное заявление о будущем Украины

Французский политик Филиппо заявил, что Украине Зеленского пришел конец

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что все кончено для Украины Зеленского, комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского, что обстановка на восточном фронте существенно обострилась.
"Все кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжелом положении. В результате НАТО перевозбудилась: фальшивые опросы, чтобы заставить людей поверить, что "51% молодых французов хотят поехать сражаться на Украине", – написал он, комментируя заявление Сырского и результаты опроса, проведенного Институтом стратегических исследований военной школы (IRSEM)
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Во Франции определили, когда Зеленского усадят за стол переговоров
12 декабря 2023, 02:07
Помимо этого политик обратил внимание, что в опросе распределение молодежью стран на дружественные и враждебные прямо совпало с геостратегическими интересами НАТО, описанными в стратегии альянса "НАТО 2030".
Филиппо также указал на внезапный рост напряженности на Ближнем Востоке, чтобы перенести театр военных действий после неудач на Украине.
«
"Не позволяйте манипулировать собой этой военной пропагандой! Настаивайте на деэскалации и мире повсюду, и не поддавайтесь на шантаж со стороны НАТО!", – добавил политик.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
"Киев рискует": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Вчера, 13:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФлориан ФилиппоАлександр СырскийНАТОЕвропарламентВ миреВладимир Зеленский
 
 
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