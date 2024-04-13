Во Франции сделали неутешительное заявление о будущем Украины
Французский политик Филиппо заявил, что Украине Зеленского пришел конец
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что все кончено для Украины Зеленского, комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского, что обстановка на восточном фронте существенно обострилась.
"Все кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжелом положении. В результате НАТО перевозбудилась: фальшивые опросы, чтобы заставить людей поверить, что "51% молодых французов хотят поехать сражаться на Украине", – написал он, комментируя заявление Сырского и результаты опроса, проведенного Институтом стратегических исследований военной школы (IRSEM)
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Помимо этого политик обратил внимание, что в опросе распределение молодежью стран на дружественные и враждебные прямо совпало с геостратегическими интересами НАТО, описанными в стратегии альянса "НАТО 2030".
Филиппо также указал на внезапный рост напряженности на Ближнем Востоке, чтобы перенести театр военных действий после неудач на Украине.
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"Не позволяйте манипулировать собой этой военной пропагандой! Настаивайте на деэскалации и мире повсюду, и не поддавайтесь на шантаж со стороны НАТО!", – добавил политик.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.