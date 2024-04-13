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В Чебоксарах задержали женщину по подозрению в убийстве внука - РИА Новости, 13.04.2024
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https://ria.ru/20240413/ubiystvo-1939797546.html
В Чебоксарах задержали женщину по подозрению в убийстве внука
В Чебоксарах задержали женщину по подозрению в убийстве внука - РИА Новости, 13.04.2024
В Чебоксарах задержали женщину по подозрению в убийстве внука
Жительница Чебоксар задержана по подозрению в убийстве 9-летнего внука, найденного задушенным дома, мотивы преступления устанавливаются, сообщает региональное... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:32
2024-04-13T14:32
происшествия
жилье
чебоксары
россия
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Жительница Чебоксар задержана по подозрению в убийстве 9-летнего внука, найденного задушенным дома, мотивы преступления устанавливаются, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. В пятницу в квартире дома в Чебоксарах было обнаружено тело девятилетнего мальчика со следами насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). "По подозрению в совершении преступления задержана 61-летняя бабушка погибшего. Женщина скрылась с места совершения преступления, однако по ориентировке следствия по горячим следам была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у себя на даче", - говорится в сообщении.По версии следствия, днём 12 апреля подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. Ребенок скончался на месте происшествия. Мотивы совершения подозреваемой указанного преступления устанавливаются следствием. Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240409/pena-1938806269.html
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происшествия, жилье, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Чебоксары, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Чебоксарах задержали женщину по подозрению в убийстве внука

Жительницу Чебоксар задержали по подозрению в убийстве девятилетнего внука

© ЧувашияСледком/TelegramЖительница Чебоксар задержана по подозрению в убийстве внука
Жительница Чебоксар задержана по подозрению в убийстве внука
© ЧувашияСледком/Telegram
Жительница Чебоксар задержана по подозрению в убийстве внука
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Жительница Чебоксар задержана по подозрению в убийстве 9-летнего внука, найденного задушенным дома, мотивы преступления устанавливаются, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
В пятницу в квартире дома в Чебоксарах было обнаружено тело девятилетнего мальчика со следами насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
«
"По подозрению в совершении преступления задержана 61-летняя бабушка погибшего. Женщина скрылась с места совершения преступления, однако по ориентировке следствия по горячим следам была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у себя на даче", - говорится в сообщении.
По версии следствия, днём 12 апреля подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. Ребенок скончался на месте происшествия. Мотивы совершения подозреваемой указанного преступления устанавливаются следствием.
Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеЧебоксарыРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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