https://ria.ru/20240413/ubiystvo-1939797546.html

В Чебоксарах задержали женщину по подозрению в убийстве внука

В Чебоксарах задержали женщину по подозрению в убийстве внука - РИА Новости, 13.04.2024

В Чебоксарах задержали женщину по подозрению в убийстве внука

Жительница Чебоксар задержана по подозрению в убийстве 9-летнего внука, найденного задушенным дома, мотивы преступления устанавливаются, сообщает региональное... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T14:32

2024-04-13T14:32

2024-04-13T14:32

происшествия

жилье

чебоксары

россия

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Жительница Чебоксар задержана по подозрению в убийстве 9-летнего внука, найденного задушенным дома, мотивы преступления устанавливаются, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. В пятницу в квартире дома в Чебоксарах было обнаружено тело девятилетнего мальчика со следами насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). "По подозрению в совершении преступления задержана 61-летняя бабушка погибшего. Женщина скрылась с места совершения преступления, однако по ориентировке следствия по горячим следам была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у себя на даче", - говорится в сообщении.По версии следствия, днём 12 апреля подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. Ребенок скончался на месте происшествия. Мотивы совершения подозреваемой указанного преступления устанавливаются следствием. Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240409/pena-1938806269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф)