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В Токмаке три жилых дома повредило при ракетном ударе ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/tokmaka-1939764507.html
В Токмаке три жилых дома повредило при ракетном ударе ВСУ
В Токмаке три жилых дома повредило при ракетном ударе ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
В Токмаке три жилых дома повредило при ракетном ударе ВСУ
Три многоквартирных дома повреждены в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:27
2024-04-13T10:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Три многоквартирных дома повреждены в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, сообщила администрация города в Telegram-канале. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака есть погибшие, в том числе один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек. "В результате ракетного удара ВСУ по жилому микрорайону Токмака повреждены 3 многоквартирных дома", - говорится в сообщении. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240413/rogov-1939730909.html
запорожская область
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запорожская область, токмак, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Токмаке три жилых дома повредило при ракетном ударе ВСУ

Администрация Токмака: после удара ВСУ повреждены три многоквартирных дома

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Три многоквартирных дома повреждены в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, сообщила администрация города в Telegram-канале.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака есть погибшие, в том числе один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек.
«
"В результате ракетного удара ВСУ по жилому микрорайону Токмака повреждены 3 многоквартирных дома", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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