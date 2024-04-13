https://ria.ru/20240413/tokmaka-1939764507.html
В Токмаке три жилых дома повредило при ракетном ударе ВСУ
В Токмаке три жилых дома повредило при ракетном ударе ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
В Токмаке три жилых дома повредило при ракетном ударе ВСУ
Три многоквартирных дома повреждены в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:27
2024-04-13T10:27
2024-04-13T10:27
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запорожская область
токмак
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Три многоквартирных дома повреждены в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, сообщила администрация города в Telegram-канале. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака есть погибшие, в том числе один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек. "В результате ракетного удара ВСУ по жилому микрорайону Токмака повреждены 3 многоквартирных дома", - говорится в сообщении. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240413/rogov-1939730909.html
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запорожская область, токмак, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Токмаке три жилых дома повредило при ракетном ударе ВСУ
Администрация Токмака: после удара ВСУ повреждены три многоквартирных дома