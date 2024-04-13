https://ria.ru/20240413/roskomnadzor-1939732250.html

Роскомнадзор заблокировал доступ к изданию "Полит.ру"

Роскомнадзор заблокировал доступ к изданию "Полит.ру" - РИА Новости, 13.04.2024

Роскомнадзор заблокировал доступ к изданию "Полит.ру"

Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию "Полит.ру" за неоднократное размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T00:29

2024-04-13T00:29

2024-04-13T00:32

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию "Полит.ру" за неоднократное размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в России, сообщили РИА Новости в ведомстве.Как уточнили в Роскомнадзоре, доступ к ресурсу ограничили на постоянной основе в соответствии статьей 15.3-2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

https://ria.ru/20240227/reestr-1929822522.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество