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Роскомнадзор заблокировал доступ к изданию "Полит.ру" - РИА Новости, 13.04.2024
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00:29 13.04.2024 (обновлено: 00:32 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/roskomnadzor-1939732250.html
Роскомнадзор заблокировал доступ к изданию "Полит.ру"
Роскомнадзор заблокировал доступ к изданию "Полит.ру" - РИА Новости, 13.04.2024
Роскомнадзор заблокировал доступ к изданию "Полит.ру"
Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию "Полит.ру" за неоднократное размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:29
2024-04-13T00:32
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию "Полит.ру" за неоднократное размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в России, сообщили РИА Новости в ведомстве.Как уточнили в Роскомнадзоре, доступ к ресурсу ограничили на постоянной основе в соответствии статьей 15.3-2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Роскомнадзор заблокировал доступ к изданию "Полит.ру"

Роскомнадзор заблокировал "Полит.ру" за фейки, дестабилизирующие обстановку

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию "Полит.ру" за неоднократное размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в России, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Как уточнили в Роскомнадзоре, доступ к ресурсу ограничили на постоянной основе в соответствии статьей 15.3-2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
РКН сообщил, что удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации
27 февраля, 16:50
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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