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Российские туристы назвали самые любимые сладости
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:04 13.04.2024 (обновлено: 04:10 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/retsepty-1935024593.html
Российские туристы назвали самые любимые сладости
Российские туристы назвали самые любимые сладости
Российские туристы назвали самые любимые сладости
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о самых любимых сладостях, сообщает tutu. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T04:04
2024-04-13T04:10
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о самых любимых сладостях, сообщает tutu.Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что нужно попробовать, отправляясь в путешествие по стране.Татарский чак-чакЗа это блюдо — десерт из кусочков жареного теста в медовом сиропе — отдали голоса 15 процентов респондентов. По легенде, хан Волжской Булгарии заказал на свадьбу сына блюдо, которое должно было долго сохранять вкус, удивлять гостей и при этом быть удобным для перекуса в седле. С заданием справилась жена пастуха. Хан пожелал сыну, чтобы отношения с супругой были крепкими и близкими, как кусочки чак-чака.Тульские пряникиНа втором месте в списке любимых десертов — тульские пряники. За них проголосовали девять процентов опрошенных. Сверху продукт покрыт глазурью, внутри — фруктовая начинка.Самым знаменитым тульским купцом-пряничником считается Василий Гречихин. Он не только продавал сладости в России и других странах, но даже построил павильон около Эйфелевой башни. Тот был полностью сделан из пряников.Конфеты московских кондитерских фабрикСемь процентов путешественников выбирает знакомый вкус московских конфет. Например, фабрика "Рот Фронт", выпускающая батончики, находится в одном из самых красивых районов столицы — Замоскворечье. Бывшие корпуса "Красного Октября" стали модным кластером с офисами, ресторанами и магазинами. Конфеты под привычной маркой выпускают на другой территории, но их вкус по-прежнему прекрасен.Калининградский марципанКалининградский марципан — продукт из смеси измельченного миндаля и сахарной пудры — советуют попробовать почти семь процентов туристов. Сладость была символом прусского Кенигсберга. Его рецепт уникален: изделия обжигали на открытом огне, в отличие от, например, запеченного марципана из Любека. Сегодня производство лакомства возрождено — в Калининграде даже есть Музей марципана.Чурчхела и рахат-лукумВосточные сладости — чурчхелу, рахат-лукум — можно попробовать не только в Грузии, Армении и Турции, но и в Краснодарском крае. Чурчхела — это орехи на нитке в "одежде" из смешанного с мукой фруктового сока. Рахат-лукум — сладкие кубики в сахарной пудре.Сибирское варенье из шишекПопулярный в Сибири продукт обычно делают из зеленых сосновых шишек. Собирают в мае или июне. Сначала промывают и долго вымачивают в воде, потом варят. Считается, что в шишках содержится много полезных веществ: железо, магний, каротин, витамины группы B.Коломенская пастилаРецепт коломенской пастилы можно найти в кулинарной книге XVIII века, но это лакомство было известно намного раньше. В советское время рецепт считался утерянным. В Музее пастилы в Коломне его удалось восстановить. Сегодня там рассказывают, например, как пили чай Пушкин и Достоевский, а также какую пастилу любил Александр III.Конфеты кондитерских фабрик Санкт-ПетербургаПетербургские конфеты также попали в десятку любимых сладостей. Купить их можно прямо на вокзале, — там находится фирменный магазин кондитерской фабрики имени Крупской. Максимальный спрос — на конфеты с видами города на этикетке.Алтайское кедровая халваКедровые сладости, популярные в Республике Алтай и Алтайском крае, также оказались в рейтинге. Рецептов много. Приготовление халвы часто основывается на турецком рецепте: в смесь из кешью добавляют кедровый орех.Фрукты в шоколадеЗамыкают десятку самых-самых фрукты в шоколаде. Их производят, например, в Самаре — городе, который известен своими сладостями. Помимо фруктов, самарские кондитеры делают грильяж и помадку. Отличным сувениром станет чернослив или финики в шоколаде, а также наборы с достопримечательностями города на упаковке.Также в рейтинг попали карельское варенье из северных ягод, морошковое — из Мурманской области, сладости с морским гребешком и ламинарией из Владивостока, архангельский мармелад, смоленские "конфекты", огуречное варенье из Суздаля, шоколадные пельмени из Удмуртии и мед из верблюжьей колючки, который можно найти в Астрахани.
https://ria.ru/20240412/puteshestviya-1933019549.html
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, рецепты, десерт, еда, еда - туризм, россия, кенигсберг, любек, фрукты, халва, варенье
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Рецепты, десерт, Еда, Еда - Туризм, Россия, Кенигсберг, Любек, Фрукты, халва, Варенье
Российские туристы назвали самые любимые сладости

Российские туристы назвали самые любимые сладости в регионах страны

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧурчхела
Чурчхела - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о самых любимых сладостях, сообщает tutu.
Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что нужно попробовать, отправляясь в путешествие по стране.

Татарский чак-чак

© iStock.com / ULADZIMIR ZGURSKIЧак-чак
Чак-чак - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / ULADZIMIR ZGURSKI
Чак-чак
За это блюдо — десерт из кусочков жареного теста в медовом сиропе — отдали голоса 15 процентов респондентов. По легенде, хан Волжской Булгарии заказал на свадьбу сына блюдо, которое должно было долго сохранять вкус, удивлять гостей и при этом быть удобным для перекуса в седле. С заданием справилась жена пастуха. Хан пожелал сыну, чтобы отношения с супругой были крепкими и близкими, как кусочки чак-чака.

Тульские пряники

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкПроизводство тульских пряников на кондитерской фабрике "Медовые традиции" в Туле
Производство тульских пряников на кондитерской фабрике Медовые традиции в Туле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в медиабанк
Производство тульских пряников на кондитерской фабрике "Медовые традиции" в Туле
На втором месте в списке любимых десертов — тульские пряники. За них проголосовали девять процентов опрошенных. Сверху продукт покрыт глазурью, внутри — фруктовая начинка.
Самым знаменитым тульским купцом-пряничником считается Василий Гречихин. Он не только продавал сладости в России и других странах, но даже построил павильон около Эйфелевой башни. Тот был полностью сделан из пряников.

Конфеты московских кондитерских фабрик

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкКонфеты в магазине кондитерских изделий "Аленка"
Конфеты в магазине кондитерских изделий Аленка - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Конфеты в магазине кондитерских изделий "Аленка"
Семь процентов путешественников выбирает знакомый вкус московских конфет. Например, фабрика "Рот Фронт", выпускающая батончики, находится в одном из самых красивых районов столицы — Замоскворечье. Бывшие корпуса "Красного Октября" стали модным кластером с офисами, ресторанами и магазинами. Конфеты под привычной маркой выпускают на другой территории, но их вкус по-прежнему прекрасен.

Калининградский марципан

© iStock.com / eyewaveМарципановый батончик и миндаль
Марципановый батончик и миндаль - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / eyewave
Марципановый батончик и миндаль
Калининградский марципан — продукт из смеси измельченного миндаля и сахарной пудры — советуют попробовать почти семь процентов туристов. Сладость была символом прусского Кенигсберга. Его рецепт уникален: изделия обжигали на открытом огне, в отличие от, например, запеченного марципана из Любека. Сегодня производство лакомства возрождено — в Калининграде даже есть Музей марципана.

Чурчхела и рахат-лукум

© iStock.com / Andrey NikitinРахат-лукум с чаем
Рахат-лукум с чаем - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / Andrey Nikitin
Рахат-лукум с чаем
Восточные сладости — чурчхелу, рахат-лукум — можно попробовать не только в Грузии, Армении и Турции, но и в Краснодарском крае. Чурчхела — это орехи на нитке в "одежде" из смешанного с мукой фруктового сока. Рахат-лукум — сладкие кубики в сахарной пудре.

Сибирское варенье из шишек

© iStock.com / RasselOKВаренье из сосновых шишек
Варенье из сосновых шишек - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / RasselOK
Варенье из сосновых шишек
Популярный в Сибири продукт обычно делают из зеленых сосновых шишек. Собирают в мае или июне. Сначала промывают и долго вымачивают в воде, потом варят. Считается, что в шишках содержится много полезных веществ: железо, магний, каротин, витамины группы B.

Коломенская пастила

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКоломенская пастила
Коломенская пастила - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Коломенская пастила
Рецепт коломенской пастилы можно найти в кулинарной книге XVIII века, но это лакомство было известно намного раньше. В советское время рецепт считался утерянным. В Музее пастилы в Коломне его удалось восстановить. Сегодня там рассказывают, например, как пили чай Пушкин и Достоевский, а также какую пастилу любил Александр III.

Конфеты кондитерских фабрик Санкт-Петербурга

© iStock.com / GMVozdШоколадные конфеты
Шоколадные конфеты - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / GMVozd
Шоколадные конфеты
Петербургские конфеты также попали в десятку любимых сладостей. Купить их можно прямо на вокзале, — там находится фирменный магазин кондитерской фабрики имени Крупской. Максимальный спрос — на конфеты с видами города на этикетке.

Алтайское кедровая халва

© iStock.com / Nelly SenkoВаренье из молодых кедровых шишек
Варенье из молодых кедровых шишек - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / Nelly Senko
Варенье из молодых кедровых шишек
Кедровые сладости, популярные в Республике Алтай и Алтайском крае, также оказались в рейтинге. Рецептов много. Приготовление халвы часто основывается на турецком рецепте: в смесь из кешью добавляют кедровый орех.

Фрукты в шоколаде

© iStock.com / SynergeeCвежая клубника в темном шоколаде
Cвежая клубника в темном шоколаде - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / Synergee
Cвежая клубника в темном шоколаде
Замыкают десятку самых-самых фрукты в шоколаде. Их производят, например, в Самаре — городе, который известен своими сладостями. Помимо фруктов, самарские кондитеры делают грильяж и помадку. Отличным сувениром станет чернослив или финики в шоколаде, а также наборы с достопримечательностями города на упаковке.
© iStock.com / wmaster890Рахат-лукум в деревянной миске
Рахат-лукум в деревянной миске - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / wmaster890
Рахат-лукум в деревянной миске
Также в рейтинг попали карельское варенье из северных ягод, морошковое — из Мурманской области, сладости с морским гребешком и ламинарией из Владивостока, архангельский мармелад, смоленские "конфекты", огуречное варенье из Суздаля, шоколадные пельмени из Удмуртии и мед из верблюжьей колючки, который можно найти в Астрахани.
Кошка среди подснежников в Никитском ботаническом саду в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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