https://ria.ru/20240413/promyshlennost-1939721703.html

Столичная промышленность помогает развитию ракетно-космической отрасли

Столичная промышленность помогает развитию ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 13.04.2024

Столичная промышленность помогает развитию ракетно-космической отрасли

Более 40 московских предприятий и организаций работают сегодня в ракетно-космической отрасли России, разрабатывая уникальные технологии и устройства, сообщил... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:13

2024-04-13T09:13

2024-04-13T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

космос - риа наука

владислав овчинский

гкнпц имени м. в. хруничева

сергей собянин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 40 московских предприятий и организаций работают сегодня в ракетно-космической отрасли России, разрабатывая уникальные технологии и устройства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Москва – важнейший центр ракетно-космической промышленности России. В отрасли работают более 40 столичных предприятий и различных научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, где заняты свыше 30 тысяч человек. Это инженеры и конструкторы, разработчики и другие специалисты в смежных областях, благодаря которым в городе создают почти все: от сверхлегких кабелей до ракет-носителей и комплектующих для космических аппаратов", – сказал Владислав Овчинский, его слова цитирует пресс-служба ДИПП.Он отметил, что столичная промышленность успешно приумножает наследие предшественников, создававших космические станции и ракеты-носители, системы энерго- и жизнеобеспечения космонавтов.Так, московский Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева является головным разработчиком и производителем ракет-носителей семейства "Ангара". Тяжелая ракета "Ангара-А5" в четверг успешно стартовала с космодрома "Восточный". Система управления ракеты-носителя тяжелого класса сделана в Москве Научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина.Вклад в развитие отрасли вносит и столичный завод "Спецкабель", который производит превосходящие зарубежные аналоги кабели, способные работать в экстремальных температурных условиях космоса. В московском Инженерном центре "АСК" тестируют электронную компонентную базу для изделий отрасли в составных частях наземных тренажеров для подготовки космонавтов к полету, а также многих других приборах. Видеосерверы и модули видеоаналитики для систем безопасности для ряда объектов отрасли поставляет столичный "Випакс". А комфортный микроклимат в помещениях обеспечивают системы Московской Фабрики Вентиляции.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальных разработках для космоса, созданных в Москве.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, космос - риа наука, владислав овчинский, гкнпц имени м. в. хруничева, сергей собянин