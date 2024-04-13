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Глава МЧС не исключил второй волны паводков на Алтае - РИА Новости, 13.04.2024
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14:04 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/pavodki-1939794043.html
Глава МЧС не исключил второй волны паводков на Алтае
Глава МЧС не исключил второй волны паводков на Алтае - РИА Новости, 13.04.2024
Глава МЧС не исключил второй волны паводков на Алтае
Глава МЧС России Александр Куренков не исключил второй волны паводков в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:04
2024-04-13T14:04
алтайский край
россия
александр куренков (мчс)
виктор томенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков не исключил второй волны паводков в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Ранее глава МЧС с губернатором Алтайского края Виктором Томенко оценили масштаб восстановительных работ после паводка в регионе. После этого в краевом правительстве состоялось совещание с участием заинтересованных ведомств. "Сегодня мы облетели некоторые районы и ознакомились с обстановкой. Она стабилизируется, но с учетом климатических и территориальных особенностей есть вероятность второй волны паводка, поэтому расслабляться нельзя", - приводятся в релизе слова Куренкова. По данным МЧС, на большей части Алтайского края снежный покров сошел, на реках продолжается процесс вскрытия. Обстановка находится на особом контроле, так как действуют штормовые предупреждения по подъему уровней воды, что связано с ледовыми заторами. На сегодняшний день в регионе освободились от воды 1972 приусадебных участка, 735 жилых домов и 86 населенных пунктов.
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алтайский край
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алтайский край, россия, александр куренков (мчс), виктор томенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Алтайский край, Россия, Александр Куренков (МЧС), Виктор Томенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Глава МЧС не исключил второй волны паводков на Алтае

Глава МЧС Куренков не исключил второй волны паводков в Алтайском крае

© Фото : Главное управление МЧС России по Алтайскому краюПоследствия паводка в Алтайском крае
Последствия паводка в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Последствия паводка в Алтайском крае
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков не исключил второй волны паводков в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Ранее глава МЧС с губернатором Алтайского края Виктором Томенко оценили масштаб восстановительных работ после паводка в регионе. После этого в краевом правительстве состоялось совещание с участием заинтересованных ведомств.
«
"Сегодня мы облетели некоторые районы и ознакомились с обстановкой. Она стабилизируется, но с учетом климатических и территориальных особенностей есть вероятность второй волны паводка, поэтому расслабляться нельзя", - приводятся в релизе слова Куренкова.
По данным МЧС, на большей части Алтайского края снежный покров сошел, на реках продолжается процесс вскрытия. Обстановка находится на особом контроле, так как действуют штормовые предупреждения по подъему уровней воды, что связано с ледовыми заторами.
На сегодняшний день в регионе освободились от воды 1972 приусадебных участка, 735 жилых домов и 86 населенных пунктов.
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