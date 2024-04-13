Так быстро, что трудно поверить. Как освобождали Крым в 1944 году

13 апреля 1944 в ходе стремительно развивающейся Крымской наступательной операции советские войска освободили столицу полуострова — город Симферополь. В тот же день от врага были очищены Евпатория и Феодосия. За ними последовали Бахчисарай, Алушта, Ялта и уже 15-16 апреля солдаты Красной Армии вышли к Севастополю, битва за который продолжалась до 9 мая.
Освободительная операция заняла всего 35 дней. Для сравнения на осаду только Севастополя в 1941 году враг потратил 250 дней. Кадры героического сражения за Крым навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.
© РИА Новости / Александр Соколенко | Перейти в медиабанкКрымская наступательная операция. Моряки торпедного катера на выполнении боевого задания. Черноморский флот. Крымская АССР, 1944 год.
Крымская наступательная операция. Моряки торпедного катера на выполнении боевого задания. Черноморский флот. Крымская АССР, 1944 год.
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© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкКрымская наступательная операция (8 апреля — 12 мая 1944 года). Бойцы 4-ой партизанской бригады под командованием кавалера ордена Красной Звезды капитана Христофора Константиновича Чусси идут на боевое задание. Крымская АССР, 1944 год.
Крымская наступательная операция (8 апреля — 12 мая 1944 года). Бойцы 4-ой партизанской бригады под командованием кавалера ордена Красной Звезды капитана Христофора Константиновича Чусси идут на боевое задание. Крымская АССР, 1944 год.
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© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкОсвобождение Керчи 11 апреля 1944 года в ходе Крымской наступательной операции. Моряки-десантники водружают гюйс (носовой корабельный и крепостной флаг Военно-Морского флота СССР) на горе Митридат. Керчь, 1944 год.
Освобождение Керчи 11 апреля 1944 года в ходе Крымской наступательной операции. Моряки-десантники водружают гюйс (носовой корабельный и крепостной флаг Военно-Морского флота СССР) на горе Митридат. Керчь, 1944 год.
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© РИА Новости / Соломон Кулишов | Перейти в медиабанкОсвобождение Керчи в ходе Крымской наступательной операции. Выступление фронтовой концертной бригады перед советскими бойцами. Крымская АССР, апрель 1944 года.
Освобождение Керчи в ходе Крымской наступательной операции. Выступление фронтовой концертной бригады перед советскими бойцами. Крымская АССР, апрель 1944 года.
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© РИА Новости / Соломон Кулишов | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Главный корабельный старшина батальона морской пехоты Каспийской флотилии Екатерина Михайлова (справа) с подругой Валей Черно.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Главный корабельный старшина батальона морской пехоты Каспийской флотилии Екатерина Михайлова (справа) с подругой Валей Черно.
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© РИА Новости / Александр Соколенко | Перейти в медиабанкКрымская наступательная операция. Советские танки на подступах к Севастополю. Севастополь, 1944 год
Крымская наступательная операция. Советские танки на подступах к Севастополю. Севастополь, 1944 год
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкКрымская наступательная операция. Советские воины в окопах отдыхают между боями. Крымская АССР, 1944 год.
Крымская наступательная операция. Советские воины в окопах отдыхают между боями. Крымская АССР, 1944 год.
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© РИА Новости / Алексей Межуев | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Крымская наступательная операция. Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Последние залпы по врагу.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Крымская наступательная операция. Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Последние залпы по врагу.
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© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанкОсвобождение Севастополя от немецко-фашистских войск. На улицах освобожденного города. На плакате написано "Севастополь наш!" Севастополь, 1944 год.
Освобождение Севастополя от немецко-фашистских войск. На улицах освобожденного города. На плакате написано "Севастополь наш!" Севастополь, 1944 год.
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