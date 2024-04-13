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Так быстро, что трудно поверить. Как освобождали Крым в 1944 году

Так быстро, что трудно поверить. Как освобождали Крым в 1944 году - РИА Новости, 13.04.2024

Так быстро, что трудно поверить. Как освобождали Крым в 1944 году

13 апреля 1944 в ходе стремительно развивающейся Крымской наступательной операции советские войска освободили столицу полуострова — город Симферополь. В тот же... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:00

2024-04-13T09:00

2024-04-13T09:00

освобождение. путь к победе

симферополь

общество

севастополь

евпатория

республика крым

социальный навигатор

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13 апреля 1944 в ходе стремительно развивающейся Крымской наступательной операции советские войска освободили столицу полуострова — город Симферополь. В тот же день от врага были очищены Евпатория и Феодосия. За ними последовали Бахчисарай, Алушта, Ялта и уже 15-16 апреля солдаты Красной Армии вышли к Севастополю, битва за который продолжалась до 9 мая. Освободительная операция заняла всего 35 дней. Для сравнения на осаду только Севастополя в 1941 году враг потратил 250 дней. Кадры героического сражения за Крым навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.

симферополь

севастополь

евпатория

республика крым

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2024

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освобождение. путь к победе, симферополь, фото, общество, севастополь, евпатория, республика крым, социальный навигатор, великая отечественная война (1941-1945)