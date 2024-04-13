https://ria.ru/20240413/orenburg-1939761774.html

Из ЖК "Дубки" в Оренбурге начали эвакуировать людей

Из ЖК "Дубки" в Оренбурге начали эвакуировать людей - РИА Новости, 13.04.2024

Из ЖК "Дубки" в Оренбурге начали эвакуировать людей

Спасатели, МВД и МЧС эвакуируют людей из частично затопленных домов в ЖК "Дубки" в Оренбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:59

2024-04-13T09:59

2024-04-13T12:01

происшествия

уральский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

оренбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939766218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00892350d33af95aa8b89e4c1ec20859.jpg

ОРЕНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Спасатели, МВД и МЧС эвакуируют людей из частично затопленных домов в ЖК "Дубки" в Оренбурге, передает корреспондент РИА Новости. На видео корреспондента агентства видно, что людей вывозят сотрудники МВД, спасатели. МЧС также готовит лодки и вездеход-амфибию. Вода затопила улицу Уральскую до пересечения с улицей Потехина. При этом сотрудники ДПС не пускают автомобили на улицу Уральскую, обеспечивая проезд для техники, которая эвакуирует людей.

уральский

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уральский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, оренбург