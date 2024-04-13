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Около 50 собак привезли в приют Кургана из подтопленных территорий - РИА Новости, 13.04.2024
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10:25 13.04.2024 (обновлено: 11:59 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/kurgan-1939764322.html
Около 50 собак привезли в приют Кургана из подтопленных территорий
Около 50 собак привезли в приют Кургана из подтопленных территорий - РИА Новости, 13.04.2024
Около 50 собак привезли в приют Кургана из подтопленных территорий
Около 50 собак привезли в муниципальный приют Кургана из подтопленных округов и мест, где вода ещё ожидается, заявила сотрудница приюта. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:25
2024-04-13T11:59
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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КУРГАН, 13 апр - РИА Новости. Около 50 собак привезли в муниципальный приют Кургана из подтопленных округов и мест, где вода ещё ожидается, заявила сотрудница приюта. "Животные к нам попадают соответственно из подтопляемых зон. Люди заранее беспокоятся о своём животном, звонят на горячую линию… Принимаем животных, в порядке 150 голов мы можем принять, на данный момент у нас находятся около 50 животных", - рассказала журналистам сотрудник приюта Жанна Чертушкина. Собаки находятся в вольерах или будках, их хозяева приезжают к ним, чтобы покормить и увидеть. "Я хожу сюда каждый день, убираю у них (у собак - ред.). Они радуются. Кормлю их", - рассказала журналистам жительница СНТ "Медик" Курганской области Ирина Горланова, которая привезла собак на временное содержание в приют. Также в приюте рассказали о том, что выделено специальное место, где дополнительно будут установлены вольеры и будки, в которые привезут к вечеру субботы около 50 животных. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. На утро субботы в области затоплены 205 жилых дома и 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240413/pitomtsy-1939651980.html
https://ria.ru/20240408/sobaka-1938705091.html
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курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Около 50 собак привезли в приют Кургана из подтопленных территорий

Около 50 собак привезли в муниципальный приют Кургана из подтопленных территорий

© РИА НовостиОколо 50 собак с подтопленных территорий привезли в приют в Кургане
Около 50 собак с подтопленных территорий привезли в приют в Кургане
© РИА Новости
Около 50 собак с подтопленных территорий привезли в приют в Кургане
Читать ria.ru в
КУРГАН, 13 апр - РИА Новости. Около 50 собак привезли в муниципальный приют Кургана из подтопленных округов и мест, где вода ещё ожидается, заявила сотрудница приюта.
"Животные к нам попадают соответственно из подтопляемых зон. Люди заранее беспокоятся о своём животном, звонят на горячую линию… Принимаем животных, в порядке 150 голов мы можем принять, на данный момент у нас находятся около 50 животных", - рассказала журналистам сотрудник приюта Жанна Чертушкина.
Собаки находятся в вольерах или будках, их хозяева приезжают к ним, чтобы покормить и увидеть.
"Я хожу сюда каждый день, убираю у них (у собак - ред.). Они радуются. Кормлю их", - рассказала журналистам жительница СНТ "Медик" Курганской области Ирина Горланова, которая привезла собак на временное содержание в приют.
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Также в приюте рассказали о том, что выделено специальное место, где дополнительно будут установлены вольеры и будки, в которые привезут к вечеру субботы около 50 животных.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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На утро субботы в области затоплены 205 жилых дома и 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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