https://ria.ru/20240413/avariya-1939831284.html

На востоке Москвы столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

На востоке Москвы столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.04.2024

На востоке Москвы столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T18:29

2024-04-13T18:29

2024-04-13T18:29

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. "По предварительным данным, примерно в 15.25 по адресу: улица Магнитогорская, возле дома 13 произошло ДТП с участием двух транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате аварии пострадали два человека. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230917/vnedorozhnik-1896760944.html

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2024

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происшествия, москва, россия