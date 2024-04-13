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На востоке Москвы столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.04.2024
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18:29 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/avariya-1939831284.html
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.04.2024
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T18:29
2024-04-13T18:29
происшествия
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россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. "По предварительным данным, примерно в 15.25 по адресу: улица Магнитогорская, возле дома 13 произошло ДТП с участием двух транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате аварии пострадали два человека. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

При столкновении двух автомобилей на востоке Москвы пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
"По предварительным данным, примерно в 15.25 по адресу: улица Магнитогорская, возле дома 13 произошло ДТП с участием двух транспортных средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии пострадали два человека. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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