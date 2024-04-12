https://ria.ru/20240412/zamechanie-1939608957.html

В Волгограде подростки напали на мужчин в автобусе

В Волгограде подростки напали на мужчин в автобусе - РИА Новости, 12.04.2024

В Волгограде подростки напали на мужчин в автобусе

Группа подростков избила двух мужчин в автобусе в Волгограде после того, как один из них сделал им замечание, сообщает СУСК России по Волгоградской области. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:52

2024-04-12T13:52

2024-04-12T13:58

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Группа подростков избила двух мужчин в автобусе в Волгограде после того, как один из них сделал им замечание, сообщает СУСК России по Волгоградской области. "Предварительно установлено, что 11 апреля 2024 года в вечернее время группа молодых людей, находясь в автобусе, напала на двух мужчин, причинив им телесные повреждения. Кондуктор автобуса сообщила водителю о нападении, после чего были вызваны сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении. В результате нападения один из пострадавших - 36-летний мужчина - был госпитализирован с множественными травмами, второму пострадавшему это не потребовалось. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". В ходе расследования были установлены личности всех подростков, ими оказались девять жителей Волгограда в возрасте от 13 до 18 лет. Поводом для нападения послужило замечание 36-летнего мужчины об их поведении группы, отметили в региональном СК. В начале апреля в Волгограде произошел аналогичный случай. Тогда, как сообщало областное управление СК, семеро подростков от 15 до 19 лет избили в автобусе мужчину, сделавшего им замечание. Пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Всех семерых задержали, им предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20240402/deboshir-1937325027.html

https://ria.ru/20240329/anapa-1936602419.html

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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)