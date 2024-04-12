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В Волгограде подростки напали на мужчин в автобусе - РИА Новости, 12.04.2024
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13:52 12.04.2024 (обновлено: 13:58 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/zamechanie-1939608957.html
В Волгограде подростки напали на мужчин в автобусе
В Волгограде подростки напали на мужчин в автобусе - РИА Новости, 12.04.2024
В Волгограде подростки напали на мужчин в автобусе
Группа подростков избила двух мужчин в автобусе в Волгограде после того, как один из них сделал им замечание, сообщает СУСК России по Волгоградской области. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:52
2024-04-12T13:58
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Группа подростков избила двух мужчин в автобусе в Волгограде после того, как один из них сделал им замечание, сообщает СУСК России по Волгоградской области. "Предварительно установлено, что 11 апреля 2024 года в вечернее время группа молодых людей, находясь в автобусе, напала на двух мужчин, причинив им телесные повреждения. Кондуктор автобуса сообщила водителю о нападении, после чего были вызваны сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении. В результате нападения один из пострадавших - 36-летний мужчина - был госпитализирован с множественными травмами, второму пострадавшему это не потребовалось. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". В ходе расследования были установлены личности всех подростков, ими оказались девять жителей Волгограда в возрасте от 13 до 18 лет. Поводом для нападения послужило замечание 36-летнего мужчины об их поведении группы, отметили в региональном СК. В начале апреля в Волгограде произошел аналогичный случай. Тогда, как сообщало областное управление СК, семеро подростков от 15 до 19 лет избили в автобусе мужчину, сделавшего им замечание. Пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Всех семерых задержали, им предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20240402/deboshir-1937325027.html
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде подростки напали на мужчин в автобусе

В Волгограде группа подростков избила двух мужчин, сделавших им замечание

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Группа подростков избила двух мужчин в автобусе в Волгограде после того, как один из них сделал им замечание, сообщает СУСК России по Волгоградской области.
«
"Предварительно установлено, что 11 апреля 2024 года в вечернее время группа молодых людей, находясь в автобусе, напала на двух мужчин, причинив им телесные повреждения. Кондуктор автобуса сообщила водителю о нападении, после чего были вызваны сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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В результате нападения один из пострадавших - 36-летний мужчина - был госпитализирован с множественными травмами, второму пострадавшему это не потребовалось.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". В ходе расследования были установлены личности всех подростков, ими оказались девять жителей Волгограда в возрасте от 13 до 18 лет. Поводом для нападения послужило замечание 36-летнего мужчины об их поведении группы, отметили в региональном СК.
В начале апреля в Волгограде произошел аналогичный случай. Тогда, как сообщало областное управление СК, семеро подростков от 15 до 19 лет избили в автобусе мужчину, сделавшего им замечание. Пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Всех семерых задержали, им предъявлено обвинение.
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