https://ria.ru/20240412/zakharova-1939487130.html

США не удастся сбить следствие в деле о теракте в "Крокусе", заверили в МИД

США не удастся сбить следствие в деле о теракте в "Крокусе", заверили в МИД - РИА Новости, 12.04.2024

США не удастся сбить следствие в деле о теракте в "Крокусе", заверили в МИД

США не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в "Крокус сити холле" заявлениями о причастности к трагедии запрещенной в России... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T02:23

2024-04-12T02:23

2024-04-12T02:23

в мире

сша

россия

красногорск

мария захарова

владимир путин

крокус сити холл

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в "Крокус сити холле" заявлениями о причастности к трагедии запрещенной в России террористической организации ИГ*, заявила в интервью сайту "Аргументы и факты" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что профильные структуры США пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) за теракт в "Крокус сити холле". "Мы видим, как США по разным каналам пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта в Красногорске сторонников афганского филиала ИГИЛ* "Вилаят Хорасан"*. Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут", - отметила Захарова. Она добавила, что действия Вашингтона направлены на "манипулирование общественным мнением, с тем чтобы "обелить" своих подопечных", уточнив, что речь идет о представителях киевского режима. Она напомнила, что еще до получения первичных результатов следствия Белый дом и госдепартамент "поспешили заявить, что Украина к теракту отношения не имеет". "Они буквально выгораживают киевский режим, с тем чтобы, прежде всего, отвести подозрение от самих себя", - резюмировала Захарова, говоря о действиях представителей США. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240323/terakt-1935371728.html

https://ria.ru/20240411/peskov-1939346475.html

https://ria.ru/20240322/mid-1935064440.html

сша

россия

красногорск

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в мире, сша, россия, красногорск, мария захарова, владимир путин, крокус сити холл, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)