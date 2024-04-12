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США не удастся сбить следствие в деле о теракте в "Крокусе", заверили в МИД - РИА Новости, 12.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:23 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/zakharova-1939487130.html
США не удастся сбить следствие в деле о теракте в "Крокусе", заверили в МИД
США не удастся сбить следствие в деле о теракте в "Крокусе", заверили в МИД - РИА Новости, 12.04.2024
США не удастся сбить следствие в деле о теракте в "Крокусе", заверили в МИД
США не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в "Крокус сити холле" заявлениями о причастности к трагедии запрещенной в России... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T02:23
2024-04-12T02:23
в мире
сша
россия
красногорск
мария захарова
владимир путин
крокус сити холл
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в "Крокус сити холле" заявлениями о причастности к трагедии запрещенной в России террористической организации ИГ*, заявила в интервью сайту "Аргументы и факты" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что профильные структуры США пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) за теракт в "Крокус сити холле". "Мы видим, как США по разным каналам пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта в Красногорске сторонников афганского филиала ИГИЛ* "Вилаят Хорасан"*. Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут", - отметила Захарова. Она добавила, что действия Вашингтона направлены на "манипулирование общественным мнением, с тем чтобы "обелить" своих подопечных", уточнив, что речь идет о представителях киевского режима. Она напомнила, что еще до получения первичных результатов следствия Белый дом и госдепартамент "поспешили заявить, что Украина к теракту отношения не имеет". "Они буквально выгораживают киевский режим, с тем чтобы, прежде всего, отвести подозрение от самих себя", - резюмировала Захарова, говоря о действиях представителей США. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240323/terakt-1935371728.html
https://ria.ru/20240411/peskov-1939346475.html
https://ria.ru/20240322/mid-1935064440.html
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красногорск
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в мире, сша, россия, красногорск, мария захарова, владимир путин, крокус сити холл, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Россия, Красногорск, Мария Захарова, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
США не удастся сбить следствие в деле о теракте в "Крокусе", заверили в МИД

Захарова: США не спутают следствие в деле о теракте в "Крокусе" словами об ИГ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в "Крокус сити холле" заявлениями о причастности к трагедии запрещенной в России террористической организации ИГ*, заявила в интервью сайту "Аргументы и факты" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что профильные структуры США пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) за теракт в "Крокус сити холле".
Горящий верхний этаж концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Кнайсль заявила о непричастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"
23 марта, 21:44
"Мы видим, как США по разным каналам пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта в Красногорске сторонников афганского филиала ИГИЛ* "Вилаят Хорасан"*. Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут", - отметила Захарова.
Она добавила, что действия Вашингтона направлены на "манипулирование общественным мнением, с тем чтобы "обелить" своих подопечных", уточнив, что речь идет о представителях киевского режима. Она напомнила, что еще до получения первичных результатов следствия Белый дом и госдепартамент "поспешили заявить, что Украина к теракту отношения не имеет".
"Они буквально выгораживают киевский режим, с тем чтобы, прежде всего, отвести подозрение от самих себя", - резюмировала Захарова, говоря о действиях представителей США.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Украина открыто заявляет о терактах против России, заявил Песков
Вчера, 13:48
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

* Террористическая группировка, запрещенная в России
Сотрудники полиции у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть
22 марта, 22:01
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреСШАРоссияКрасногорскМария ЗахароваВладимир ПутинКрокус Сити ХоллСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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