США не удастся сбить следствие в деле о теракте в "Крокусе", заверили в МИД
Захарова: США не спутают следствие в деле о теракте в "Крокусе" словами об ИГ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в "Крокус сити холле" заявлениями о причастности к трагедии запрещенной в России террористической организации ИГ*, заявила в интервью сайту "Аргументы и факты" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что профильные структуры США пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) за теракт в "Крокус сити холле".
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"Мы видим, как США по разным каналам пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта в Красногорске сторонников афганского филиала ИГИЛ* "Вилаят Хорасан"*. Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут", - отметила Захарова.
Она добавила, что действия Вашингтона направлены на "манипулирование общественным мнением, с тем чтобы "обелить" своих подопечных", уточнив, что речь идет о представителях киевского режима. Она напомнила, что еще до получения первичных результатов следствия Белый дом и госдепартамент "поспешили заявить, что Украина к теракту отношения не имеет".
"Они буквально выгораживают киевский режим, с тем чтобы, прежде всего, отвести подозрение от самих себя", - резюмировала Захарова, говоря о действиях представителей США.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
* Террористическая группировка, запрещенная в России