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Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС, рассказал Ульянов - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:23 12.04.2024 (обновлено: 00:41 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939478885.html
Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС, рассказал Ульянов
Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС, рассказал Ульянов - РИА Новости, 12.04.2024
Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС, рассказал Ульянов
Украина на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг попыталась перевести стрелки РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T00:23
2024-04-12T00:41
в мире
россия
вена
украина
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Украина на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг попыталась перевести стрелки с себя на Москву, назвав атаки "российской операцией под фальшивым флагом", это звучало неубедительно, заявил журналистам представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Из-за атак ВСУ Запорожскую АЭС Россия ранее потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене.&quot;По моим впечатлениям, я, конечно, не могу дать точную статистику, абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это &quot;российская операция под фальшивым флагом&quot; и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно&quot;, — сказал Ульянов по итогам заседания.Дипломат положительно оценил внеочередную сессию так как на заседании "удалось привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на объекте". Россия, по его словам, в ходе встречи призвала Украину прекратить атаки на ЗАЭС. "Тезисы &lt;...&gt; были простыми: надо проявлять ответственный подход к обеспечению ядерной безопасности, стрелять по ядерным объектам совершенно недопустимо, это в том числе нарушение тех принципов, которые сформулировал генеральный директор МАГАТЭ", — сказал Ульянов.Вместе с тем он констатировал, что западные страны не готовы осудить действия Киева. Само МАГАТЭ, добавил Ульянов, также уходит от того, чтобы назвать виновника нападений на станцию."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", — отметил Ульянов.Он выразил надежду, что результатом внеочередной сессии станет прекращение нападений на атомную станцию.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Ранее ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240411/plan-1939406543.html
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в мире, россия, вена, украина, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС, рассказал Ульянов

Ульянов: Украина на сессии МАГАТЭ по ЗАЭС пыталась перевести стрелки на Россию

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ у Запорожской АЭС
Военнослужащие РФ у Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Украина на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг попыталась перевести стрелки с себя на Москву, назвав атаки "российской операцией под фальшивым флагом", это звучало неубедительно, заявил журналистам представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Из-за атак ВСУ Запорожскую АЭС Россия ранее потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене.
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"По моим впечатлениям, я, конечно, не могу дать точную статистику, абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это "российская операция под фальшивым флагом" и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно", — сказал Ульянов по итогам заседания.

Дипломат положительно оценил внеочередную сессию так как на заседании "удалось привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на объекте". Россия, по его словам, в ходе встречи призвала Украину прекратить атаки на ЗАЭС.
"Тезисы <...> были простыми: надо проявлять ответственный подход к обеспечению ядерной безопасности, стрелять по ядерным объектам совершенно недопустимо, это в том числе нарушение тех принципов, которые сформулировал генеральный директор МАГАТЭ", — сказал Ульянов.
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Вместе с тем он констатировал, что западные страны не готовы осудить действия Киева. Само МАГАТЭ, добавил Ульянов, также уходит от того, чтобы назвать виновника нападений на станцию.
"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", — отметил Ульянов.
Он выразил надежду, что результатом внеочередной сессии станет прекращение нападений на атомную станцию.
Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Ранее ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенаУкраинаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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