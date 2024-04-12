https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939539030.html

ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области

ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области - РИА Новости, 12.04.2024

ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области

Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Белгородской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:33

2024-04-12T10:33

2024-04-12T10:34

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Белгородской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939388184.html

россия

белгородская область

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Дарья Буймова

россия, белгородская область, безопасность