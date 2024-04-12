https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939539030.html
ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области
ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области - РИА Новости, 12.04.2024
ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области
Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Белгородской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:33
2024-04-12T10:33
2024-04-12T10:34
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Белгородской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность
ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области
В Белгородской области ПВО уничтожили пять украинских беспилотников