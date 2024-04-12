https://ria.ru/20240412/sotrudnichestvo-1939680469.html
Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке заказчиков теракта
Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке заказчиков теракта - РИА Новости, 12.04.2024
Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке заказчиков теракта
Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в "Крокус сити холле", а также в вопросе наказания... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:59
2024-04-12T17:59
2024-04-12T17:59
теракт в "крокус сити холле"
россия
василий небензя
крокус сити холл
оон
северный поток
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в "Крокус сити холле", а также в вопросе наказания виновных в диверсии на "Северном потоке", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в "Крокус сити холле" и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против "Северных потоков", которые все наши коллеги, также, как и теракт в "Крокус сити холле", недвусмысленно осудили",- сказал Небензя.
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россия, василий небензя, крокус сити холл, оон, северный поток
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Василий Небензя, Крокус Сити Холл, ООН, Северный поток
Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке заказчиков теракта
Небензя: РФ рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке заказчиков теракта