https://ria.ru/20240412/sotrudnichestvo-1939680469.html

Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке заказчиков теракта

Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке заказчиков теракта - РИА Новости, 12.04.2024

Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке заказчиков теракта

Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в "Крокус сити холле", а также в вопросе наказания... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:59

2024-04-12T17:59

2024-04-12T17:59

теракт в "крокус сити холле"

россия

василий небензя

крокус сити холл

оон

северный поток

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ООН, 12 апр – РИА Новости. Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в "Крокус сити холле", а также в вопросе наказания виновных в диверсии на "Северном потоке", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в "Крокус сити холле" и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против "Северных потоков", которые все наши коллеги, также, как и теракт в "Крокус сити холле", недвусмысленно осудили",- сказал Небензя.

https://ria.ru/20240412/tadzhikistana-1939614073.html

россия

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2024

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россия, василий небензя, крокус сити холл, оон, северный поток