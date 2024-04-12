https://ria.ru/20240412/sloveniya-1939551973.html

Россия выслала сотрудника посольства Словении

Россия выслала сотрудника посольства Словении - РИА Новости, 12.04.2024

Россия выслала сотрудника посольства Словении

Москва в ответ на высылку Любляной российского дипломата объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:32

2024-04-12T11:32

2024-04-12T14:03

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва в ответ на высылку Любляной российского дипломата объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении, сообщил МИД на своем сайте. "Двенадцатого апреля в МИД России была вызвана посол Республики Словении в Российской Федерации Дарья Бавдаж-Курет, которой выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника посольства Российской Федерации в Республике Словении", — заявили в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что рассматривают этот "очередной откровенно недружественный шаг" в контексте общего курса Любляны на разрушение связей между двумя странами. В МИД указали, что ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне. Ведомство также объяснило, что сотрудника посольства Словении выслали с учетом принципа взаимности.Словенский МИД в конце марта оповестил посольство России, что признал персоной нон грата российского дипломата, который якобы "совершал действия, несопоставимые с его дипломатическим статусом". Российское внешнеполитическое ведомство сразу же после этого анонсировало ответные действия.

https://ria.ru/20240411/avstriya-1939327631.html

https://ria.ru/20240314/vysylka-1932899588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, словения, москва, санкции в отношении россии, в мире