https://ria.ru/20240412/sloveniya-1939551973.html
Россия выслала сотрудника посольства Словении
Россия выслала сотрудника посольства Словении - РИА Новости, 12.04.2024
Россия выслала сотрудника посольства Словении
Москва в ответ на высылку Любляной российского дипломата объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:32
2024-04-12T11:32
2024-04-12T14:03
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва в ответ на высылку Любляной российского дипломата объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении, сообщил МИД на своем сайте. "Двенадцатого апреля в МИД России была вызвана посол Республики Словении в Российской Федерации Дарья Бавдаж-Курет, которой выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника посольства Российской Федерации в Республике Словении", — заявили в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что рассматривают этот "очередной откровенно недружественный шаг" в контексте общего курса Любляны на разрушение связей между двумя странами. В МИД указали, что ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне. Ведомство также объяснило, что сотрудника посольства Словении выслали с учетом принципа взаимности.Словенский МИД в конце марта оповестил посольство России, что признал персоной нон грата российского дипломата, который якобы "совершал действия, несопоставимые с его дипломатическим статусом". Российское внешнеполитическое ведомство сразу же после этого анонсировало ответные действия.
https://ria.ru/20240411/avstriya-1939327631.html
https://ria.ru/20240314/vysylka-1932899588.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, словения, москва, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Словения, Москва, Санкции в отношении России, В мире
Россия выслала сотрудника посольства Словении
Россия объявила persona non grata сотрудника посольства Словении
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Москва в ответ на высылку Любляной российского дипломата объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении, сообщил МИД на своем сайте
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"Двенадцатого апреля в МИД России была вызвана посол Республики Словении в Российской Федерации Дарья Бавдаж-Курет, которой выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника посольства Российской Федерации в Республике Словении", — заявили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что рассматривают этот "очередной откровенно недружественный шаг" в контексте общего курса Любляны на разрушение связей между двумя странами.
В МИД указали, что ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне.
Ведомство также объяснило, что сотрудника посольства Словении выслали с учетом принципа взаимности.
Словенский МИД в конце марта оповестил посольство России, что признал персоной нон грата российского дипломата, который якобы "совершал действия, несопоставимые с его дипломатическим статусом".
Российское внешнеполитическое ведомство сразу же после этого анонсировало ответные действия.