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Совет ЕС утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций - РИА Новости, 12.04.2024
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12:55 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/sanktsii-1939584844.html
Совет ЕС утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций
Совет ЕС утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций - РИА Новости, 12.04.2024
Совет ЕС утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:55
2024-04-12T12:55
россия
дидье рейндерс
евросоюз
европарламент
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС. "Совет ЕС утвердил сегодня директиву предусматривающую минимальные правила, применяемые на уровне ЕС, касающиеся нарушений или обхода санкций ЕС в государствах-членах. Некоторые действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах", - указывается в документе. Сообщается, что под преступления теперь подпадают, к примеру, нарушения запрета на поездки, реализации имущества, которое должно находиться под санкциями, осуществление запрещенных финансовых операций. За побуждение к нарушению санкций также может применяться уголовное наказание. Европарламент утвердил данную директиву на пленарной сессии в марте этого года. Она, как ожидается, в том числе позволит конфисковывать по решению судов замороженные частные российские активы. Теперь документ опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу через 20 дней после публикации. У стран Евросоюза затем будет еще год, чтобы внедрить новые правила на практике. В директиве прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадут в разряд уголовных преступлений, и будут установлены наказания от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Закон уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций", - указывается в документе. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял о потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов, если по суду будет доказано, что владелец таких средств совершил уголовное преступление - обход санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916585054.html
https://ria.ru/20240315/sanktsi-1933300372.html
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россия, дидье рейндерс, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии
Россия, Дидье Рейндерс, Евросоюз, Европарламент, В мире, Санкции в отношении России
В мире
Совет ЕС утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций

Совет ЕС утвердил директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС.
"Совет ЕС утвердил сегодня директиву предусматривающую минимальные правила, применяемые на уровне ЕС, касающиеся нарушений или обхода санкций ЕС в государствах-членах. Некоторые действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах", - указывается в документе.
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18 декабря 2023, 19:42
Сообщается, что под преступления теперь подпадают, к примеру, нарушения запрета на поездки, реализации имущества, которое должно находиться под санкциями, осуществление запрещенных финансовых операций.
За побуждение к нарушению санкций также может применяться уголовное наказание.
Европарламент утвердил данную директиву на пленарной сессии в марте этого года. Она, как ожидается, в том числе позволит конфисковывать по решению судов замороженные частные российские активы.
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Источник раскрыл детали о новом пакете антироссийских санкций
15 марта, 17:10
Теперь документ опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу через 20 дней после публикации. У стран Евросоюза затем будет еще год, чтобы внедрить новые правила на практике. В директиве прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадут в разряд уголовных преступлений, и будут установлены наказания от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Закон уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций", - указывается в документе.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял о потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов, если по суду будет доказано, что владелец таких средств совершил уголовное преступление - обход санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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В миреРоссияДидье РейндерсЕвросоюзЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
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