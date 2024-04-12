https://ria.ru/20240412/sanktsii-1939584844.html

Совет ЕС утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций

Совет ЕС утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций - РИА Новости, 12.04.2024

Совет ЕС утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций

Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:55

2024-04-12T12:55

2024-04-12T12:55

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС. "Совет ЕС утвердил сегодня директиву предусматривающую минимальные правила, применяемые на уровне ЕС, касающиеся нарушений или обхода санкций ЕС в государствах-членах. Некоторые действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах", - указывается в документе. Сообщается, что под преступления теперь подпадают, к примеру, нарушения запрета на поездки, реализации имущества, которое должно находиться под санкциями, осуществление запрещенных финансовых операций. За побуждение к нарушению санкций также может применяться уголовное наказание. Европарламент утвердил данную директиву на пленарной сессии в марте этого года. Она, как ожидается, в том числе позволит конфисковывать по решению судов замороженные частные российские активы. Теперь документ опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу через 20 дней после публикации. У стран Евросоюза затем будет еще год, чтобы внедрить новые правила на практике. В директиве прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадут в разряд уголовных преступлений, и будут установлены наказания от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Закон уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций", - указывается в документе. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял о потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов, если по суду будет доказано, что владелец таких средств совершил уголовное преступление - обход санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916585054.html

https://ria.ru/20240315/sanktsi-1933300372.html

https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915316217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дидье рейндерс, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии