https://ria.ru/20240412/orenburzhe-1939504422.html
В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов
В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов
Более 11 тысяч жилых домов в 67 населенных пунктах Оренбуржья остаются подтопленными, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:10
2024-04-12T08:10
2024-04-12T08:21
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Более 11 тысяч жилых домов в 67 населенных пунктах Оренбуржья остаются подтопленными, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."По состоянию на 8.00 (6.00 мск) 12 апреля на территории 26 муниципальных образований в 67 населенных пунктах и 40 СНТ подтоплены 11 773 жилых дома, 15 066 приусадебных участков", - говорится в сообщении.Отмечается, что из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 10 739 человек, в том числе 2094 ребенка. В 43 ПВР размещено 1345 человек, из них 236 детей. Остальные расположились у родственников. Также из зоны затопления в безопасные районы перемещено 615 сельскохозяйственных животных.
https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия
Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Происшествия
В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов
В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов в 67 населенных пунктах