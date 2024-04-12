https://ria.ru/20240412/opasnost-1939684441.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 12.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал о ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:15
2024-04-12T18:15
2024-04-12T18:15
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происшествия
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белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было в 17.30 мск, через 36 минут тревога была отменена. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240412/ekspert-1939683468.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность через 36 минут