https://ria.ru/20240412/opasnost-1939684441.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал о ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 12.04.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал о ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:15

2024-04-12T18:15

2024-04-12T18:15

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было в 17.30 мск, через 36 минут тревога была отменена. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240412/ekspert-1939683468.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков