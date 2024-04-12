https://ria.ru/20240412/omsk-1939594137.html

В Омске проверят сообщение о выброшенных на помойку трупах животных

В Омске проверят сообщение о выброшенных на помойку трупах животных - РИА Новости, 12.04.2024

В Омске проверят сообщение о выброшенных на помойку трупах животных

Омская прокуратура организовала проверку информации о трупах домашних животных, выброшенных на одну из помоек в Центральном округе города, сообщила пресс-служба РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:12

2024-04-12T13:12

2024-04-12T13:28

происшествия

жкх

омск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Омская прокуратура организовала проверку информации о трупах домашних животных, выброшенных на одну из помоек в Центральном округе города, сообщила пресс-служба ведомства. В ряде городских групп появилось фото, на котором видно, что на мусорную площадку у дома по улице Герцена, 246 в Омске кто-то выбросил мешки с трупами животных - собак и кошек. "Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по сообщениям СМИ об обнаружении трупов домашних животных на площадке складирования ТКО у дома на Герцена, 246. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил, санитарно-эпидемиологического законодательства при утилизации биологических отходов", - сообщили в пресс-службе. К проверке прокуратура привлечет специалистов Роспотребнадзора, полиции и Россельхознадзора.

https://ria.ru/20240314/koshki-1932951509.html

омск

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происшествия, жкх, омск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)