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В Омске проверят сообщение о выброшенных на помойку трупах животных - РИА Новости, 12.04.2024
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13:12 12.04.2024 (обновлено: 13:28 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/omsk-1939594137.html
В Омске проверят сообщение о выброшенных на помойку трупах животных
В Омске проверят сообщение о выброшенных на помойку трупах животных - РИА Новости, 12.04.2024
В Омске проверят сообщение о выброшенных на помойку трупах животных
Омская прокуратура организовала проверку информации о трупах домашних животных, выброшенных на одну из помоек в Центральном округе города, сообщила пресс-служба РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:12
2024-04-12T13:28
происшествия
жкх
омск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Омская прокуратура организовала проверку информации о трупах домашних животных, выброшенных на одну из помоек в Центральном округе города, сообщила пресс-служба ведомства. В ряде городских групп появилось фото, на котором видно, что на мусорную площадку у дома по улице Герцена, 246 в Омске кто-то выбросил мешки с трупами животных - собак и кошек. "Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по сообщениям СМИ об обнаружении трупов домашних животных на площадке складирования ТКО у дома на Герцена, 246. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил, санитарно-эпидемиологического законодательства при утилизации биологических отходов", - сообщили в пресс-службе. К проверке прокуратура привлечет специалистов Роспотребнадзора, полиции и Россельхознадзора.
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происшествия, жкх, омск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, ЖКХ, Омск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Омске проверят сообщение о выброшенных на помойку трупах животных

Прокуратура проверит данные о трупах домашних животных на помойке в Омске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Омская прокуратура организовала проверку информации о трупах домашних животных, выброшенных на одну из помоек в Центральном округе города, сообщила пресс-служба ведомства.
В ряде городских групп появилось фото, на котором видно, что на мусорную площадку у дома по улице Герцена, 246 в Омске кто-то выбросил мешки с трупами животных - собак и кошек.
«
"Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по сообщениям СМИ об обнаружении трупов домашних животных на площадке складирования ТКО у дома на Герцена, 246. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил, санитарно-эпидемиологического законодательства при утилизации биологических отходов", - сообщили в пресс-службе.
К проверке прокуратура привлечет специалистов Роспотребнадзора, полиции и Россельхознадзора.
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ПроисшествияЖКХОмскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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