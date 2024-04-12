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В Подмосковье полицейские изъяли центнер мефедрона - РИА Новости, 12.04.2024
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13:42 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/narkotiki-1939606046.html
В Подмосковье полицейские изъяли центнер мефедрона
В Подмосковье полицейские изъяли центнер мефедрона - РИА Новости, 12.04.2024
В Подмосковье полицейские изъяли центнер мефедрона
Полицейские в Подмосковье изъяли порядка 100 килограммов наркотиков, подозреваемые были задержаны при досмотре авто в Орехово-Зуево, сообщает представитель МВД... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:42
2024-04-12T13:42
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ирина волк
орехово-зуево
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье изъяли порядка 100 килограммов наркотиков, подозреваемые были задержаны при досмотре авто в Орехово-Зуево, сообщает представитель МВД России Ирина Волк. "При досмотре автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили пакет с кристаллическим веществом. Мужчин задержали. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа", - рассказала она. Волк отметила, что позднее полицейские обнаружили в тайниках-закладках "99 килограммовых пакетов с аналогичным веществом". "Часть изъятого была направлена на исследование, которое подтвердило, что это производное наркотического средства N-метилэфедрона", - добавила представитель МВД. Следователем возбуждено уголовное о покушении на незаконный оборот наркотиков. Фигуранты заключены под стражу.
https://ria.ru/20240409/banany-1938835561.html
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московская область (подмосковье)
россия
орехово-зуево
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ирина волк, орехово-зуево
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ирина Волк, Орехово-Зуево
В Подмосковье полицейские изъяли центнер мефедрона

В Орехово-Зуево полицейские изъяли центнер мефедрона

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье изъяли порядка 100 килограммов наркотиков, подозреваемые были задержаны при досмотре авто в Орехово-Зуево, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.
«
"При досмотре автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили пакет с кристаллическим веществом. Мужчин задержали. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа", - рассказала она.
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Волк отметила, что позднее полицейские обнаружили в тайниках-закладках "99 килограммовых пакетов с аналогичным веществом".
"Часть изъятого была направлена на исследование, которое подтвердило, что это производное наркотического средства N-метилэфедрона", - добавила представитель МВД.
Следователем возбуждено уголовное о покушении на незаконный оборот наркотиков. Фигуранты заключены под стражу.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияИрина ВолкОрехово-Зуево
 
 
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