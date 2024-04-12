https://ria.ru/20240412/narkotiki-1939606046.html

В Подмосковье полицейские изъяли центнер мефедрона

В Подмосковье полицейские изъяли центнер мефедрона - РИА Новости, 12.04.2024

В Подмосковье полицейские изъяли центнер мефедрона

Полицейские в Подмосковье изъяли порядка 100 килограммов наркотиков, подозреваемые были задержаны при досмотре авто в Орехово-Зуево, сообщает представитель МВД... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:42

2024-04-12T13:42

2024-04-12T13:42

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ирина волк

орехово-зуево

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье изъяли порядка 100 килограммов наркотиков, подозреваемые были задержаны при досмотре авто в Орехово-Зуево, сообщает представитель МВД России Ирина Волк. "При досмотре автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили пакет с кристаллическим веществом. Мужчин задержали. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа", - рассказала она. Волк отметила, что позднее полицейские обнаружили в тайниках-закладках "99 килограммовых пакетов с аналогичным веществом". "Часть изъятого была направлена на исследование, которое подтвердило, что это производное наркотического средства N-метилэфедрона", - добавила представитель МВД. Следователем возбуждено уголовное о покушении на незаконный оборот наркотиков. Фигуранты заключены под стражу.

https://ria.ru/20240409/banany-1938835561.html

https://ria.ru/20240406/narkotik-1938279594.html

московская область (подмосковье)

россия

орехово-зуево

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ирина волк, орехово-зуево