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В Москве 7 октября пройдет заседание СМИД СНГ
В Москве 7 октября пройдет заседание СМИД СНГ - РИА Новости, 12.04.2024
В Москве 7 октября пройдет заседание СМИД СНГ
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Москве 7 октября 2024 года, сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:08
2024-04-12T13:08
2024-04-12T13:15
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Москве 7 октября 2024 года, сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев."Было принято решение провести очередное заседание совета министров иностранных дел 7 октября 2024 года в Москве", - сказал Лебедев во время заседания СМИД СНГ в расширенном составе в Минске.Он рассказал, что в ходе общения в узком формате главы делегаций министерств иностранных дел СНГ основное время было использовано для откровенного обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества.
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москва, снг, содружество , россия, в мире, сергей лебедев, минск
Москва, СНГ, Содружество , Россия, В мире, Сергей Лебедев, Минск
В Москве 7 октября пройдет заседание СМИД СНГ
Лебедев: в Москве 7 октября пройдет очередное заседание совета МИД СНГ