https://ria.ru/20240412/lebedev-1939591383.html

В Москве 7 октября пройдет заседание СМИД СНГ

В Москве 7 октября пройдет заседание СМИД СНГ - РИА Новости, 12.04.2024

В Москве 7 октября пройдет заседание СМИД СНГ

Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Москве 7 октября 2024 года, сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:08

2024-04-12T13:08

2024-04-12T13:15

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сергей лебедев

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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Москве 7 октября 2024 года, сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев."Было принято решение провести очередное заседание совета министров иностранных дел 7 октября 2024 года в Москве", - сказал Лебедев во время заседания СМИД СНГ в расширенном составе в Минске.Он рассказал, что в ходе общения в узком формате главы делегаций министерств иностранных дел СНГ основное время было использовано для откровенного обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества.

https://ria.ru/20240412/odkb-1939563591.html

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