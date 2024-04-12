https://ria.ru/20240412/gutsul-1939704945.html

Жители Гагаузии не поддерживают объединение Молдавии с Румынией

Жители Гагаузии не поддерживают объединение Молдавии с Румынией - РИА Новости, 12.04.2024

Жители Гагаузии не поддерживают объединение Молдавии с Румынией

Жители Гагаузской автономии не являются сторонниками идеи объединения Молдавии с Румынией, заявила в пятницу глава региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T20:03

2024-04-12T20:03

2024-04-12T20:03

в мире

молдавия

румыния

кишинев

евгения гуцул

таможенный союз

в мире

гагаузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865879171_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_f9a390987f7e8fa333098f36bdc49d89.jpg

КИШИНЕВ, 12 апр – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии не являются сторонниками идеи объединения Молдавии с Румынией, заявила в пятницу глава региона Евгения Гуцул. "Сейчас часто в Молдавии слышны высказывания, что, мол, наша республика должна объединиться с Румынией. Хочу отметить, что жители Гагаузии против этого, мы хотим жить в Республике Молдова, без объединения с Румынией, без вступления в Евросоюз. Мы хотим дружить со всеми, и эта позиция всего гагаузского народа", - сказала Гуцул в эфире местного телеканала GRT. В марте премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Парламентская оппозиция требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьер-министра Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность". Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.-0-

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938975328.html

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

молдавия

румыния

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, румыния, кишинев, евгения гуцул, таможенный союз, гагаузия