Жители Гагаузии не поддерживают объединение Молдавии с Румынией
Гуцул: жители Гагаузии не поддерживают идею объединения Молдавии с Румынией
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Гагаузия вид. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 апр – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии не являются сторонниками идеи объединения Молдавии с Румынией, заявила в пятницу глава региона Евгения Гуцул.
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"Сейчас часто в Молдавии слышны высказывания, что, мол, наша республика должна объединиться с Румынией. Хочу отметить, что жители Гагаузии против этого, мы хотим жить в Республике Молдова, без объединения с Румынией, без вступления в Евросоюз. Мы хотим дружить со всеми, и эта позиция всего гагаузского народа", - сказала Гуцул в эфире местного телеканала GRT.
В марте премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Парламентская оппозиция требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьер-министра Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность".
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.-0-