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Жители Гагаузии не поддерживают объединение Молдавии с Румынией - РИА Новости, 12.04.2024
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20:03 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/gutsul-1939704945.html
Жители Гагаузии не поддерживают объединение Молдавии с Румынией
Жители Гагаузии не поддерживают объединение Молдавии с Румынией - РИА Новости, 12.04.2024
Жители Гагаузии не поддерживают объединение Молдавии с Румынией
Жители Гагаузской автономии не являются сторонниками идеи объединения Молдавии с Румынией, заявила в пятницу глава региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:03
2024-04-12T20:03
в мире
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румыния
кишинев
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 12 апр – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии не являются сторонниками идеи объединения Молдавии с Румынией, заявила в пятницу глава региона Евгения Гуцул. "Сейчас часто в Молдавии слышны высказывания, что, мол, наша республика должна объединиться с Румынией. Хочу отметить, что жители Гагаузии против этого, мы хотим жить в Республике Молдова, без объединения с Румынией, без вступления в Евросоюз. Мы хотим дружить со всеми, и эта позиция всего гагаузского народа", - сказала Гуцул в эфире местного телеканала GRT. В марте премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Парламентская оппозиция требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьер-министра Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность". Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.-0-
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938975328.html
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в мире, молдавия, румыния, кишинев, евгения гуцул, таможенный союз, гагаузия
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Евгения Гуцул, Таможенный союз, В мире, Гагаузия
В мире
Жители Гагаузии не поддерживают объединение Молдавии с Румынией

Гуцул: жители Гагаузии не поддерживают идею объединения Молдавии с Румынией

CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan Botezătorul Гагаузия вид
 Гагаузия вид - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan Botezătorul
Гагаузия вид. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 апр – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии не являются сторонниками идеи объединения Молдавии с Румынией, заявила в пятницу глава региона Евгения Гуцул.
«
"Сейчас часто в Молдавии слышны высказывания, что, мол, наша республика должна объединиться с Румынией. Хочу отметить, что жители Гагаузии против этого, мы хотим жить в Республике Молдова, без объединения с Румынией, без вступления в Евросоюз. Мы хотим дружить со всеми, и эта позиция всего гагаузского народа", - сказала Гуцул в эфире местного телеканала GRT.
Гуцул: Если Кишинев отреагирует на объявление независимости Гагаузии военным путем, автономия будет обращаться ко всем, включая Россию - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул
10 апреля, 03:55
В марте премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Парламентская оппозиция требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьер-министра Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность".
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.-0-
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии
5 апреля, 19:44
 
В миреВ миреМолдавияРумынияКишиневЕвгения ГуцулТаможенный союзГагаузия
 
 
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