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Гуцул готова к диалогу для восстановления отношений с Молдавией
Гуцул готова к диалогу для восстановления отношений с Молдавией - РИА Новости, 12.04.2024
Гуцул готова к диалогу для восстановления отношений с Молдавией
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила в пятницу о готовности к переговорам для восстановления отношений с центральными властями Молдавии. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:31
2024-04-12T18:31
2024-04-12T18:56
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гагаузия
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таможенный союз
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КИШИНЕВ, 12 апр – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила в пятницу о готовности к переговорам для восстановления отношений с центральными властями Молдавии."Я готова сесть за стол переговоров, пойти на компромиссы для того, чтобы наша автономия развивалась, и чтобы реализовать мои предвыборные обещания. Почему-то президент Молдавии видит во мне врага, хотя я открыта к диалогу", - сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240412/gutsul-1939689932.html
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молдавия, в мире, гагаузия, россия, майя санду, евгения гуцул, таможенный союз
Молдавия, В мире, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Таможенный союз
Гуцул готова к диалогу для восстановления отношений с Молдавией
Гуцул заявила о готовности к диалогу для восстановления отношений с Молдавией