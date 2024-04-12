https://ria.ru/20240412/es-1939607958.html

Экс-премьер Италии рассказал, почему поляки боятся расширения ЕС

Экс-премьер Италии рассказал, почему поляки боятся расширения ЕС - РИА Новости, 12.04.2024

Экс-премьер Италии рассказал, почему поляки боятся расширения ЕС

Граждане Польши боятся возможного расширения Евросоюза из-за сельскохозяйственной роли Украины, что нашло отражение в протестах фермеров, сказал бывший... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:48

2024-04-12T13:48

2024-04-12T13:48

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италия

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МАДРИД, 12 апр - РИА Новости. Граждане Польши боятся возможного расширения Евросоюза из-за сельскохозяйственной роли Украины, что нашло отражение в протестах фермеров, сказал бывший премьер-министр Италии Энрико Летта в интервью газете Mundo. "Я могу сказать вам еще об одном моменте, который я ощутил во время визита в Варшаву. Это была самая проукраинская страна. И я был очень удивлен, когда увидел, как сильно поляки боятся расширения ЕС из-за цифр о роли Украины в сельском хозяйстве. Если мы не сможем сопровождать переходные процессы финансированием, люди будут бояться и реагировать так, как это делают фермеры", — полагает Летта. Согласно позиции политика, ответственного за подготовку отчета по будущему единого рынка ЕС, за фермерами последуют другие протестующие, если союз не сможет четко объяснить, как финансировать переходный период, который стоит очень дорого. Летта напомнил, что, например, экс-глава Европейского центробанка Марио Драги назвал цифру в 500 миллиардов евро в год. По словам экс-премьера Италии, "если мы (ЕС — ред.) как институты не сможем сказать, как найти эти деньги, граждане будут думать, что им придется за это платить". Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240409/pshenitsa-1938800995.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html

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в мире, украина, италия, молдавия, энрико летта, марио драги, евросоюз