Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал, зачем Запад посылает оружие на Украину - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/ekspert-1939683468.html
Военный эксперт рассказал, зачем Запад посылает оружие на Украину
Военный эксперт рассказал, зачем Запад посылает оружие на Украину - РИА Новости, 12.04.2024
Военный эксперт рассказал, зачем Запад посылает оружие на Украину
Западное оружие направляется на Украину не ради украинцев, а ради правительства в Киеве и для военного противостояния России, заявила на заседании СБ ООН бывший РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:12
2024-04-12T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774249567_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9d64e4aff03310bd8a63b6f7257035c8.jpg
ООН, 12 апр – РИА Новости. Западное оружие направляется на Украину не ради украинцев, а ради правительства в Киеве и для военного противостояния России, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Западные поставки (вооружений) Украине являются барьером для мира. Западная помощь помогла ведению войны и противодействовала миру. Она посылается туда не для украинцев, а для правительства в Киеве, избранного изначально посредством переворота, проведенного под влиянием ЦРУ и госдепа в 2014 году. (Оружие посылается – ред.) Чтобы противостоять России в военном смысле", – сказала Квятковски. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774249567_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_39321673ad21c0890f9a0345c5cdd391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, оон, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО, ООН, Министерство обороны США, В мире
Военный эксперт рассказал, зачем Запад посылает оружие на Украину

Эксперт: западное оружие посылается ВСУ для борьбы с РФ, а не ради украинцев

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 апр – РИА Новости. Западное оружие направляется на Украину не ради украинцев, а ради правительства в Киеве и для военного противостояния России, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.
«
"Западные поставки (вооружений) Украине являются барьером для мира. Западная помощь помогла ведению войны и противодействовала миру. Она посылается туда не для украинцев, а для правительства в Киеве, избранного изначально посредством переворота, проведенного под влиянием ЦРУ и госдепа в 2014 году. (Оружие посылается – ред.) Чтобы противостоять России в военном смысле", – сказала Квятковски.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Оружие или смерть — американский ультиматум Киеву
20 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровНАТОООНМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала