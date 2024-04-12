Военный эксперт рассказал, зачем Запад посылает оружие на Украину
Эксперт: западное оружие посылается ВСУ для борьбы с РФ, а не ради украинцев
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие . Архивное фото
ООН, 12 апр – РИА Новости. Западное оружие направляется на Украину не ради украинцев, а ради правительства в Киеве и для военного противостояния России, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.
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"Западные поставки (вооружений) Украине являются барьером для мира. Западная помощь помогла ведению войны и противодействовала миру. Она посылается туда не для украинцев, а для правительства в Киеве, избранного изначально посредством переворота, проведенного под влиянием ЦРУ и госдепа в 2014 году. (Оружие посылается – ред.) Чтобы противостоять России в военном смысле", – сказала Квятковски.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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