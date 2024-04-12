https://ria.ru/20240412/ekspert-1939683468.html

Военный эксперт рассказал, зачем Запад посылает оружие на Украину

Военный эксперт рассказал, зачем Запад посылает оружие на Украину - РИА Новости, 12.04.2024

Военный эксперт рассказал, зачем Запад посылает оружие на Украину

Западное оружие направляется на Украину не ради украинцев, а ради правительства в Киеве и для военного противостояния России, заявила на заседании СБ ООН бывший РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:12

2024-04-12T18:12

2024-04-12T18:12

специальная военная операция на украине

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ООН, 12 апр – РИА Новости. Западное оружие направляется на Украину не ради украинцев, а ради правительства в Киеве и для военного противостояния России, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Западные поставки (вооружений) Украине являются барьером для мира. Западная помощь помогла ведению войны и противодействовала миру. Она посылается туда не для украинцев, а для правительства в Киеве, избранного изначально посредством переворота, проведенного под влиянием ЦРУ и госдепа в 2014 году. (Оружие посылается – ред.) Чтобы противостоять России в военном смысле", – сказала Квятковски. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html

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