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Спикер нижегородского парламента оценил экономию от переработки древесины - РИА Новости, 12.04.2024
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Нижегородская область
 
20:04 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/drevesina-1939703175.html
Спикер нижегородского парламента оценил экономию от переработки древесины
Спикер нижегородского парламента оценил экономию от переработки древесины - РИА Новости, 12.04.2024
Спикер нижегородского парламента оценил экономию от переработки древесины
Применяемый в нескольких районах Нижегородской области опыт переработки древесины, который позволяет сэкономить бюджетные средства, может быть распространен на... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:04
2024-04-12T20:04
нижегородская область
саров
нижний новгород
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Применяемый в нескольких районах Нижегородской области опыт переработки древесины, который позволяет сэкономить бюджетные средства, может быть распространен на другие муниципалитеты, сообщил председатель областного законодательного собрания Евгений Люлин. Опыт районов, участвующих в пилотном проекте по переработке кустарников и веток после вырубки, стал одной из тем обсуждения на заседании Ассоциации представительных органов муниципальных образований региона в законодательном собрании Нижегородской области. "Реализацию пилотного проекта по закупке измельчительной техники поддержали депутаты регионального парламента. Законодательное собрание одобрило увеличение финансирования на приобретение 10 муниципалитетам измельчителей для переработки древесных остатков. Благодаря этому должен сократиться не только объем вывозимого мусора, но и расходы на благоустройство", - говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента. По словам главы Первомайского округа Елены Лебедновой, чей район участвует в проекте, опилки от переработанного дерева легко умещаются в один контейнер и их можно применить в качестве топлива для котельных, либо при благоустройстве. К тому же не придется платить за вывоз древесины. По подсчетам специалистов, благодаря разумному подходу к переработке древесных отходов, затраты областного и муниципального бюджетов сокращаются в 10-15 раз. Как отметил спикер нижегородского парламента, "в ближайшее время будет проанализирована полученная выгода для бюджета, после чего будет обсуждаться распространение подобной практики на другие муниципалитеты". Кроме того, на заседании обсудили проблемы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в районах области. Так, депутаты думы Дзержинска предложили закрепить в федеральном и региональном законодательстве ответственность регоператоров за полный цикл работы по обращению с различными отходами: от установки контейнерной площадки, содержания контейнеров и прилегающей территории до загрузки, транспортировки, переработки и утилизации отходов. А депутатов из Сарова интересовали строительные отходы, переработка которых в округе практически не ведется. "Для решения этого вопроса необходимо вносить изменения в федеральное законодательство, связанное с наделением полномочиями регионы по регулированию сферы обращения со строительными отходами. В ближайшее время проведем совместное совещание с представителями областного правительства и природоохранным прокурором, чтобы совместно сформулировать конкретные предложения", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Рассказали на заседании и о внедрении системы видеонаблюдения на контейнерных площадках в частном секторе в Приокском районе Нижнего Новгорода, которая позволила зафиксировать незаконный выброс отходов и недобросовестную работу транспортной компании по вывозу мусора. Но для того, чтобы система видеонаблюдения заработала в полную мощь, необходимо проработать вопрос введения штрафов за незаконный выброс мусора, особенно когда строительный мусор сваливают вместе с бытовым. Подводя итоги заседания Ассоциации МСУ, спикер регионального парламента отметил, что все предложения муниципальных депутатов проанализируют, после чего будут подготовлены конкретные инициативы, с которыми законодатели намерены выйти на федеральный уровень. "Необходимо четко выстроить взаимодействие между региональным оператором и муниципалитетами. Много вопросов и к нехватке мусоровозов, и к графикам вывоза ТКО, есть замечания, связанные с недобросовестностью регоператоров. Мы не искали виновных, но увидели проблемы в комплексе. Все они решаемы. Та же установка видеонаблюдения на контейнерных площадках – поручил изучить этот вопрос за ближайшие несколько недель, чтобы потом выйти на обсуждение с областным правительством, понять, сколько бюджетных средств потребует этот проект", - заключил Люлин.
https://ria.ru/20240403/infrastruktura-1937697077.html
https://ria.ru/20240404/karta-1937866131.html
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саров, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Саров, Нижний Новгород, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Спикер нижегородского парламента оценил экономию от переработки древесины

© Фото : законодательное собрание Нижегородской областиЗаседание Ассоциации представительных органов муниципальных образований Нижегородской области
Заседание Ассоциации представительных органов муниципальных образований Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : законодательное собрание Нижегородской области
Заседание Ассоциации представительных органов муниципальных образований Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Применяемый в нескольких районах Нижегородской области опыт переработки древесины, который позволяет сэкономить бюджетные средства, может быть распространен на другие муниципалитеты, сообщил председатель областного законодательного собрания Евгений Люлин.
Опыт районов, участвующих в пилотном проекте по переработке кустарников и веток после вырубки, стал одной из тем обсуждения на заседании Ассоциации представительных органов муниципальных образований региона в законодательном собрании Нижегородской области.
"Реализацию пилотного проекта по закупке измельчительной техники поддержали депутаты регионального парламента. Законодательное собрание одобрило увеличение финансирования на приобретение 10 муниципалитетам измельчителей для переработки древесных остатков. Благодаря этому должен сократиться не только объем вывозимого мусора, но и расходы на благоустройство", - говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
По словам главы Первомайского округа Елены Лебедновой, чей район участвует в проекте, опилки от переработанного дерева легко умещаются в один контейнер и их можно применить в качестве топлива для котельных, либо при благоустройстве. К тому же не придется платить за вывоз древесины. По подсчетам специалистов, благодаря разумному подходу к переработке древесных отходов, затраты областного и муниципального бюджетов сокращаются в 10-15 раз.
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Как отметил спикер нижегородского парламента, "в ближайшее время будет проанализирована полученная выгода для бюджета, после чего будет обсуждаться распространение подобной практики на другие муниципалитеты".
Кроме того, на заседании обсудили проблемы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в районах области. Так, депутаты думы Дзержинска предложили закрепить в федеральном и региональном законодательстве ответственность регоператоров за полный цикл работы по обращению с различными отходами: от установки контейнерной площадки, содержания контейнеров и прилегающей территории до загрузки, транспортировки, переработки и утилизации отходов. А депутатов из Сарова интересовали строительные отходы, переработка которых в округе практически не ведется.
"Для решения этого вопроса необходимо вносить изменения в федеральное законодательство, связанное с наделением полномочиями регионы по регулированию сферы обращения со строительными отходами. В ближайшее время проведем совместное совещание с представителями областного правительства и природоохранным прокурором, чтобы совместно сформулировать конкретные предложения", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Рассказали на заседании и о внедрении системы видеонаблюдения на контейнерных площадках в частном секторе в Приокском районе Нижнего Новгорода, которая позволила зафиксировать незаконный выброс отходов и недобросовестную работу транспортной компании по вывозу мусора. Но для того, чтобы система видеонаблюдения заработала в полную мощь, необходимо проработать вопрос введения штрафов за незаконный выброс мусора, особенно когда строительный мусор сваливают вместе с бытовым.
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Подводя итоги заседания Ассоциации МСУ, спикер регионального парламента отметил, что все предложения муниципальных депутатов проанализируют, после чего будут подготовлены конкретные инициативы, с которыми законодатели намерены выйти на федеральный уровень.
"Необходимо четко выстроить взаимодействие между региональным оператором и муниципалитетами. Много вопросов и к нехватке мусоровозов, и к графикам вывоза ТКО, есть замечания, связанные с недобросовестностью регоператоров. Мы не искали виновных, но увидели проблемы в комплексе. Все они решаемы. Та же установка видеонаблюдения на контейнерных площадках – поручил изучить этот вопрос за ближайшие несколько недель, чтобы потом выйти на обсуждение с областным правительством, понять, сколько бюджетных средств потребует этот проект", - заключил Люлин.
 
Нижегородская областьСаровНижний НовгородЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
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