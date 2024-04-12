https://ria.ru/20240412/bloger-1939687249.html

Блогер-сыроед попросил суд смягчить наказание за смерть своего сына

Блогер-сыроед попросил суд смягчить наказание за смерть своего сына - РИА Новости, 12.04.2024

Блогер-сыроед попросил суд смягчить наказание за смерть своего сына

Блогер-сыроед Максим Лютый, младенец которого умер от истощения в Сочи, в последнем слове обратился к суду с просьбой смягчить вменяемую ему статью и вынести... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:23

2024-04-12T18:23

2024-04-12T18:23

происшествия

краснодарский край

россия

сочи

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СОЧИ, 12 апр – РИА Новости. Блогер-сыроед Максим Лютый, младенец которого умер от истощения в Сочи, в последнем слове обратился к суду с просьбой смягчить вменяемую ему статью и вынести "не строгое" наказание, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу в Лазаревском районном суде Краснодарского края состоялись прения сторон по делу блогера-сыроеда Максима Лютого, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. В ходе прений прокурор запросил для обвиняемого 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В свою очередь Лютый, обращаясь к суду, в ходе последнего слова попросил о переквалификации статьи по делу. "Уважаемый суд, я всё-таки настаиваю на переквалификации обвинения, это исключительно преступление по неосторожности и без какого-либо умысла, ещё раз подчёркиваю, я любил своего сына, заботился о нём, в соответствии с этим хотел бы, уважаемый суд, вынесите не строгое наказание в соответствии со статьей 109 (причинение смерти по неосторожности) и 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию)", - сказал Лютый в суде. В качестве обоснований своих доводов сыроед заявил, что не желал смерти своему ребенку. "Я полностью признаю свою вину в том, что своим бездействием и легкомысленным причинил смерть по неосторожности своему долгожданному, любимому первенцу, я также виновен в том, что по указанным выше причинам, именно по легкомыслию и неосторожности, я ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности, раскаиваюсь в этом, однако уверяю в том, что я никогда не морил ребенка голодом, не запрещал матери его кормить, никогда не закаливал его и никогда не обливал своего ребёнка холодной водой", - добавил обвиняемый. Блогер-сыроед также призвал молодых родителей, а также желающих завести ребёнка, не допускать подобных ошибок и наблюдаться у врачей до зачатия, во время беременности, внимательно следить за состоянием новорожденного. Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). По данным СУСК по Краснодарскому краю, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к 2 годам исправительных работ.

https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html

https://ria.ru/20240411/rebenok-1939271267.html

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происшествия, краснодарский край, россия, сочи