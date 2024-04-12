https://ria.ru/20240412/bespilotnik-1939615124.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.04.2024
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:16
2024-04-12T14:16
2024-04-12T14:22
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Суземского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В Брянской области сбили украинский беспилотник
ПВО в Брянской области уничтожила украинский беспилотник