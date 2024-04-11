https://ria.ru/20240411/zhuravlev-1939347187.html
Крымский мост "не по зубам" Зеленскому, заявил депутат
Крымский мост "не по зубам" Зеленскому, заявил депутат - РИА Новости, 11.04.2024
Крымский мост "не по зубам" Зеленскому, заявил депутат
Крымский мост слишком хорошо защищен и "не по зубам" Владимиру Зеленскому, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:51
2024-04-11T13:51
2024-04-11T13:51
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украина
владимир зеленский
алексей журавлев
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госдума рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крымский мост слишком хорошо защищен и "не по зубам" Владимиру Зеленскому, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста. "Недавно даже ближайший его (Зеленского - ред.) соратник, такой же ненормальный глава ГУР Кирилл Буданов все-таки нашел в себе силы подтвердить, что с Крымским мостом ничего сделать не получилось и не получится, как бы ни хотели киевские террористы. Слишком мощный, слишком хорошо защищен, и поэтому Зеленскому и его клике попросту не по зубам. Что бы там ни мерещилось им, какие бы планы ни строили в своих головах", - сказал Журавлев. По мнению депутата, Зеленский своим заявлением просто признался в том, что ему хочется больше убивать. "Разрушать, уничтожать, сжигать, и в первую очередь, конечно, Крымский мост, который почему-то считает главным своим противником. Это уже из области психиатрии - неконтролируемое желание маньяка, с которым он не может справиться, и соперничество с неодушевленными объектами", - отметил он. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240404/krymskiy_most-1937731287.html
https://ria.ru/20240411/most-1939230889.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский, алексей журавлев , владимир путин, госдума рф, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Журавлев , Владимир Путин, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Крымский мост "не по зубам" Зеленскому, заявил депутат
Депутат Журавлев: Крымский мост очень хорошо защищен и "не по зубам" Зеленскому
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крымский мост слишком хорошо защищен и "не по зубам" Владимиру Зеленскому, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста.
"Недавно даже ближайший его (Зеленского - ред.) соратник, такой же ненормальный глава ГУР Кирилл Буданов все-таки нашел в себе силы подтвердить, что с Крымским мостом ничего сделать не получилось и не получится, как бы ни хотели киевские террористы. Слишком мощный, слишком хорошо защищен, и поэтому Зеленскому и его клике попросту не по зубам. Что бы там ни мерещилось им, какие бы планы ни строили в своих головах", - сказал Журавлев.
По мнению депутата, Зеленский своим заявлением просто признался в том, что ему хочется больше убивать.
"Разрушать, уничтожать, сжигать, и в первую очередь, конечно, Крымский мост, который почему-то считает главным своим противником. Это уже из области психиатрии - неконтролируемое желание маньяка, с которым он не может справиться, и соперничество с неодушевленными объектами", - отметил он.
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина
провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу
, в ходе своего контрнаступления ВСУ
потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.