https://ria.ru/20240411/zelenskiy-1939279665.html

Все в глазах. В ФРГ заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского

Все в глазах. В ФРГ заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 11.04.2024

Все в глазах. В ФРГ заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время говорит о его отчаянии из-за провалов ВСУ на фронте, заявил немецкий публицист и бывший... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:00

2024-04-11T11:00

2024-04-11T12:32

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владимир зеленский

дональд трамп

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время говорит о его отчаянии из-за провалов ВСУ на фронте, заявил немецкий публицист и бывший главный редактор газеты Welt Вольфрам Ваймер в программе Maishberger на канале Das Erste."В глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне", — отметил он.Ваймер подчеркнул, что на Украине видят падение поддержки со стороны западных союзников. Он добавил, что предстоящие выборы в США также вызывают панику в Киеве, поскольку кандидат в президенты Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании завершить конфликт за один день.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу

https://ria.ru/20240411/otsenka-1939255864.html

https://ria.ru/20240410/plan-1939006017.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, сергей шойгу, вооруженные силы украины, welt