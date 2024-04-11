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Все в глазах. В ФРГ заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 11.04.2024
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11:00 11.04.2024 (обновлено: 12:32 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/zelenskiy-1939279665.html
Все в глазах. В ФРГ заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского
Все в глазах. В ФРГ заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 11.04.2024
Все в глазах. В ФРГ заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского
Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время говорит о его отчаянии из-за провалов ВСУ на фронте, заявил немецкий публицист и бывший... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:00
2024-04-11T12:32
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сергей шойгу
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время говорит о его отчаянии из-за провалов ВСУ на фронте, заявил немецкий публицист и бывший главный редактор газеты Welt Вольфрам Ваймер в программе Maishberger на канале Das Erste."В глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне", — отметил он.Ваймер подчеркнул, что на Украине видят падение поддержки со стороны западных союзников. Он добавил, что предстоящие выборы в США также вызывают панику в Киеве, поскольку кандидат в президенты Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании завершить конфликт за один день.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, сергей шойгу, вооруженные силы украины, welt
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Welt
Все в глазах. В ФРГ заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского

Публицист Ваймер: в глазах Зеленского виден страх из-за провалов ВСУ на фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время говорит о его отчаянии из-за провалов ВСУ на фронте, заявил немецкий публицист и бывший главный редактор газеты Welt Вольфрам Ваймер в программе Maishberger на канале Das Erste.
"В глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне", — отметил он.
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Ваймер подчеркнул, что на Украине видят падение поддержки со стороны западных союзников. Он добавил, что предстоящие выборы в США также вызывают панику в Киеве, поскольку кандидат в президенты Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании завершить конфликт за один день.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
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