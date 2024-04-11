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В Томской области из-за подъема воды на реке Томь затопило 22 жилых дома
В Томской области из-за подъема воды на реке Томь затопило 22 жилых дома - РИА Новости, 11.04.2024
В Томской области из-за подъема воды на реке Томь затопило 22 жилых дома
Подъем воды произошел на реке Томь в селе Вершинино Томской области, затоплено 22 жилых дома, сообщает оперативная группа регионального главка МЧС в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T06:32
2024-04-11T06:32
2024-04-11T06:32
томская область
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подъем воды произошел на реке Томь в селе Вершинино Томской области, затоплено 22 жилых дома, сообщает оперативная группа регионального главка МЧС в Telegram-канале. "В 4.30 (0.30 мск) в населенном пункте Вершинино муниципального образования "Томский район" в результате образовавшегося затора на реке Томь, произошел подъем воды. В зоне затопления оказались 22 частных жилых дома, в которых проживает 29 человек (все взрослые) и 40 приусадебных участков", - говорится в сообщении. Сообщается, что произошел перелив дороги Казанка - Батурино и Вершинино – Яр, проехать возможно на автомобилях повышенной проходимости, жизнеобеспечение населения не нарушено. Также отмечается, что на месте находятся оперативная группа главного управления МЧС России по Томской области и силы территориальной подсистемы РСЧС Томской области.
https://ria.ru/20240411/zverinogolovskoe-1939240679.html
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томская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Томская область, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Томской области из-за подъема воды на реке Томь затопило 22 жилых дома
В селе Вершинино из-за подъем воды на реке Томь затоплено 22 жилых дома