https://ria.ru/20240411/zameniteli-1939231301.html

В РСХБ спрогнозировали ежегодный рост производства альтернативных продуктов

В РСХБ спрогнозировали ежегодный рост производства альтернативных продуктов - РИА Новости, 11.04.2024

В РСХБ спрогнозировали ежегодный рост производства альтернативных продуктов

Производство альтернативных продуктов, в том числе заменителей мяса, будет расти в России на 3-5% ежегодно и к 2030 году достигнет 200 тысяч тонн, поделились... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T02:17

2024-04-11T02:17

2024-04-11T02:17

экономика

россия

россельхозбанк

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Производство альтернативных продуктов, в том числе заменителей мяса, будет расти в России на 3-5% ежегодно и к 2030 году достигнет 200 тысяч тонн, поделились прогнозом с РИА Новости эксперты Россельхозбанка (РСХБ). Так, объем российского рынка продуктов из растительного белка в 2023 году составил порядка 180 тысяч тонн. При этом примерно 60% рынка альтернативных растительных продуктов приходится на молоко, 20% - на заменители мяса, 10% - на сыры, 10% - на другие категории продуктов. "Во второй половине 2020-х годов отечественный рынок растительного белка будет расти на 3-5% ежегодно, а к 2030 году его объём достигнет 200 тысяч тонн. Вместе с тем продукция из растительного белка остается нишевым сегментом продуктов питания, в ближайшие пять лет потребление альтернативного мяса составит не более 3%, альтернативного молока - 5% от всей мясной мясной и молочной продукции соответственно", - полагают там. Отмечается, что основным сырьем для производства альтернативы мясной и молочной продукции является растительный белок, который получают из пшеницы, гороха и сои. По мнению экспертов, в ближайшие годы на отечественном рынке наиболее востребован будет именно соевый белок: производящийся из него изолят содержит не менее 90% чистого белка в сухом виде и является здоровой альтернативой мясным продуктам. В свою очередь объем сбора сои, по прогнозам, будет стабильно расти. Так, уже к началу 2025 года он может превысить 8 миллионов тонн. "В перспективе на развитие рынка альтернативного мяса и молока всё большее влияние будут оказывать погодные и климатические условия, состояние почвы и водных ресурсов. Использование зернобобовых культур для производства растительного белка в пищевой промышленности позволит улучшить состояние почвы и повысить урожайность других культур, выращиваемых на этих землях", - добавили эксперты. Управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Наталья Худякова подчеркнула, что растущая популярность ЗОЖ-продуктов и спортивного питания отражается на востребованности таких высокобелковых продуктов как тофу, сейтан, соевых полуфабрикатов.

https://ria.ru/20240208/moloko-1926091250.html

https://ria.ru/20240410/sakhar-1939188630.html

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экономика, россия, россельхозбанк