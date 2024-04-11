Законопроект №8371 нарушит фундаментальные права человека, заявили в УПЦ
Синод УПЦ: законопроект №8371 нарушит право на свободу вероисповедания
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинский законопроект №8371, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), нарушает фундаментальное право на свободу вероисповедания, а также способствует разжиганию нетерпимости и религиозной вражды, заявил в среду Синод УПЦ.
"Был принят текст заявления Синода, в котором отражена позиция Церкви относительно нарушения прав на свободу вероисповедания верующих и религиозных организаций Украинской православной церкви… Особую обеспокоенность вызывает законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", инициатором которого является кабинет министров Украины. Под предлогом защиты национальной безопасности его нормы направлены не только на ликвидацию Украинской православной церкви, которая является крупнейшим религиозным объединением в нашей стране, но и на нарушение фундаментального права на свободу вероисповедания, которое гарантируется государством каждому ее гражданину", – говорится в сообщении о решениях первого в 2024 году заседания Синода канонической УПЦ.
Синод, согласно сообщению, призвал народных депутатов Верховной рады Украины не принимать этот законопроект.
"Этот законопроект будет способствовать разжиганию религиозной вражды и нетерпимости. Кроме того, законопроект нарушает принцип автономности религиозного общества и направлен на вмешательство во внутреннюю деятельность религиозных организаций Украинской православной церкви", – сообщает сайт УПЦ.
Позволяющий запретить УПЦ скандальный законопроект №8371 был принят в первом чтении в октябре 2023 года. Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. Кроме того, законопроект осудил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк: он заявил, что действия украинских властей противоречат свободе вероисповедания и международному праву, однако уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отверг это обвинение.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".