https://ria.ru/20240411/zakonoproekt-1939288868.html

Законопроект №8371 нарушит фундаментальные права человека, заявили в УПЦ

Законопроект №8371 нарушит фундаментальные права человека, заявили в УПЦ - РИА Новости, 11.04.2024

Законопроект №8371 нарушит фундаментальные права человека, заявили в УПЦ

Украинский законопроект №8371, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), нарушает фундаментальное право на свободу... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:32

2024-04-11T11:32

2024-04-11T11:32

религия

украина

россия

украинская православная церковь

верховная рада украины

оон

религия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинский законопроект №8371, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), нарушает фундаментальное право на свободу вероисповедания, а также способствует разжиганию нетерпимости и религиозной вражды, заявил в среду Синод УПЦ."Был принят текст заявления Синода, в котором отражена позиция Церкви относительно нарушения прав на свободу вероисповедания верующих и религиозных организаций Украинской православной церкви… Особую обеспокоенность вызывает законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", инициатором которого является кабинет министров Украины. Под предлогом защиты национальной безопасности его нормы направлены не только на ликвидацию Украинской православной церкви, которая является крупнейшим религиозным объединением в нашей стране, но и на нарушение фундаментального права на свободу вероисповедания, которое гарантируется государством каждому ее гражданину", – говорится в сообщении о решениях первого в 2024 году заседания Синода канонической УПЦ.Синод, согласно сообщению, призвал народных депутатов Верховной рады Украины не принимать этот законопроект."Этот законопроект будет способствовать разжиганию религиозной вражды и нетерпимости. Кроме того, законопроект нарушает принцип автономности религиозного общества и направлен на вмешательство во внутреннюю деятельность религиозных организаций Украинской православной церкви", – сообщает сайт УПЦ.Позволяющий запретить УПЦ скандальный законопроект №8371 был принят в первом чтении в октябре 2023 года. Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. Кроме того, законопроект осудил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк: он заявил, что действия украинских властей противоречат свободе вероисповедания и международному праву, однако уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отверг это обвинение.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240405/obvinenie-1938062431.html

https://ria.ru/20240328/kiev-1936424750.html

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934519797.html

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936273802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, россия, украинская православная церковь, верховная рада украины, оон, религия