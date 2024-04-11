https://ria.ru/20240411/vystavka-1939275774.html

На ВДНХ павильоны выставки "Россия" подготовят к летнему периоду

На ВДНХ павильоны выставки "Россия" подготовят к летнему периоду - РИА Новости, 11.04.2024

На ВДНХ павильоны выставки "Россия" подготовят к летнему периоду

Для подготовки к летнему периоду павильоны международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ будут поочередно временно закрываться на техническое обслуживание,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:46

2024-04-11T10:46

2024-04-11T10:46

россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Для подготовки к летнему периоду павильоны международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ будут поочередно временно закрываться на техническое обслуживание, сообщается в Telegram-канале выставки-форума. "Для подготовки к летнему периоду павильоны будут поочередно закрываться на техническое обслуживание", - говорится в сообщении. Отмечается, что многие павильоны будут временно закрыты уже в апреле, в их числе: Галерея "Достижения России" будет закрыта с 15 по 19 апреля, павильон № 75 будет закрыт с 22 по 24 апреля, павильон № 1 "Первые в России — стране возможностей" также будет закрыт с 22 по 24 апреля.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html

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