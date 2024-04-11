https://ria.ru/20240411/vino-1939385120.html

Крупнейший производитель вина в России перешел в собственность государства

Крупнейший производитель вина в России перешел в собственность государства - РИА Новости, 11.04.2024

Крупнейший производитель вина в России перешел в собственность государства

Крупнейший отечественный производитель вина, "Кубань-Вино", перешел в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:33

2024-04-11T15:33

2024-04-11T17:09

экономика

россия

генеральная прокуратура рф

кубань-вино

эталон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762930620_0:143:2866:1755_1920x0_80_0_0_75b97e19d2302e41013b28faab3c748a.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Крупнейший отечественный производитель вина, "Кубань-Вино", перешел в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно материалам, государство теперь владеет 100-процентной долей в капитале компании. Изменения внесли в ЕГРЮЛ 10 апреля. До этого собственником выступала группа компаний "Ариант". Кроме того, соответствующие изменения затронули агрофирму "Южная", производителя вина "Центр пищевой индустрии — Ариант" и агрофирму "Ариант", специализирующуюся на разведении свиней.Компания "Кубань-Вино" входила в число тех, которые по иску Генпрокуратуры изъяли у владельцев при разбирательстве по Челябинскому электрометаллургическому комбинату. Генпрокуратура обращалась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) освобождала Антипова от возврата 22,91 миллиарда рублей государственных средств и 2,91 миллиарда рублей процентов по ним.Позже Генпрокуратура уточнила размер исковых требований — до 105 миллиардов рублей. Также в число ответчиков по иску добавили ООО "Группа компаний Ариант", ее владельцев Александра и Людмилу Аристовых и Александра и Елену Кретовых. Суд иск удовлетворил.Генпрокуратура просила в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ГК "Ариант" 100 процентов долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ — Ариант"; а также 100 процентов долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащих компании Антипова "Эталон"."Кубань-Вино" — крупнейшая винодельня в России, специализирующаяся на производстве тихих и игристых вин. Создана в 1956 году, а в 2003-м вошла в состав ГК "Ариант".

https://ria.ru/20240411/skyy-1939311160.html

https://ria.ru/20240411/ariant-1939242495.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, генеральная прокуратура рф, кубань-вино, эталон