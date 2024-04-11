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Крупнейший производитель вина в России перешел в собственность государства - РИА Новости, 11.04.2024
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15:33 11.04.2024 (обновлено: 17:09 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/vino-1939385120.html
Крупнейший производитель вина в России перешел в собственность государства
Крупнейший производитель вина в России перешел в собственность государства - РИА Новости, 11.04.2024
Крупнейший производитель вина в России перешел в собственность государства
Крупнейший отечественный производитель вина, "Кубань-Вино", перешел в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:33
2024-04-11T17:09
экономика
россия
генеральная прокуратура рф
кубань-вино
эталон
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Крупнейший отечественный производитель вина, "Кубань-Вино", перешел в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно материалам, государство теперь владеет 100-процентной долей в капитале компании. Изменения внесли в ЕГРЮЛ 10 апреля. До этого собственником выступала группа компаний "Ариант". Кроме того, соответствующие изменения затронули агрофирму "Южная", производителя вина "Центр пищевой индустрии — Ариант" и агрофирму "Ариант", специализирующуюся на разведении свиней.Компания "Кубань-Вино" входила в число тех, которые по иску Генпрокуратуры изъяли у владельцев при разбирательстве по Челябинскому электрометаллургическому комбинату. Генпрокуратура обращалась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) освобождала Антипова от возврата 22,91 миллиарда рублей государственных средств и 2,91 миллиарда рублей процентов по ним.Позже Генпрокуратура уточнила размер исковых требований — до 105 миллиардов рублей. Также в число ответчиков по иску добавили ООО "Группа компаний Ариант", ее владельцев Александра и Людмилу Аристовых и Александра и Елену Кретовых. Суд иск удовлетворил.Генпрокуратура просила в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ГК "Ариант" 100 процентов долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ — Ариант"; а также 100 процентов долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащих компании Антипова "Эталон"."Кубань-Вино" — крупнейшая винодельня в России, специализирующаяся на производстве тихих и игристых вин. Создана в 1956 году, а в 2003-м вошла в состав ГК "Ариант".
https://ria.ru/20240411/skyy-1939311160.html
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экономика, россия, генеральная прокуратура рф, кубань-вино, эталон
Экономика, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Кубань-Вино, Эталон
Крупнейший производитель вина в России перешел в собственность государства

Производитель вина "Кубань-Вино" перешел в собственность государства

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВ фирменном магазине Chateau Tamagne винодельни "Кубань-Вино" в Краснодарском крае
В фирменном магазине Chateau Tamagne винодельни Кубань-Вино в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В фирменном магазине Chateau Tamagne винодельни "Кубань-Вино" в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Крупнейший отечественный производитель вина, "Кубань-Вино", перешел в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно материалам, государство теперь владеет 100-процентной долей в капитале компании. Изменения внесли в ЕГРЮЛ 10 апреля. До этого собственником выступала группа компаний "Ариант".
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Кроме того, соответствующие изменения затронули агрофирму "Южная", производителя вина "Центр пищевой индустрии — Ариант" и агрофирму "Ариант", специализирующуюся на разведении свиней.
Компания "Кубань-Вино" входила в число тех, которые по иску Генпрокуратуры изъяли у владельцев при разбирательстве по Челябинскому электрометаллургическому комбинату. Генпрокуратура обращалась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) освобождала Антипова от возврата 22,91 миллиарда рублей государственных средств и 2,91 миллиарда рублей процентов по ним.
Позже Генпрокуратура уточнила размер исковых требований — до 105 миллиардов рублей. Также в число ответчиков по иску добавили ООО "Группа компаний Ариант", ее владельцев Александра и Людмилу Аристовых и Александра и Елену Кретовых. Суд иск удовлетворил.
Генпрокуратура просила в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ГК "Ариант" 100 процентов долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ — Ариант"; а также 100 процентов долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащих компании Антипова "Эталон".
"Кубань-Вино" — крупнейшая винодельня в России, специализирующаяся на производстве тихих и игристых вин. Создана в 1956 году, а в 2003-м вошла в состав ГК "Ариант".
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ЭкономикаРоссияГенеральная прокуратура РФКубань-ВиноЭталон
 
 
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