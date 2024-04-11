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Аграрии Верхневолжья приступили к весенне-полевым работам на неделю раньше - РИА Новости, 11.04.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
13:33 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/verkhnevolzhe-1939338631.html
Аграрии Верхневолжья приступили к весенне-полевым работам на неделю раньше
Аграрии Верхневолжья приступили к весенне-полевым работам на неделю раньше - РИА Новости, 11.04.2024
Аграрии Верхневолжья приступили к весенне-полевым работам на неделю раньше
Сельскохозяйственные организации Тверской области приступили к весенне-полевым работам на неделю раньше намеченных сроков благодаря установившейся сухой и... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:33
2024-04-11T13:33
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сельскохозяйственные организации Тверской области приступили к весенне-полевым работам на неделю раньше намеченных сроков благодаря установившейся сухой и теплой погоде, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сельское хозяйство является одним из ключевых направлений развития национальной экономики. Результатом системной работы стали рекордные урожаи, которые собирают аграрии Российской Федерации, решение задач по продовольственной безопасности страны. Тверская область активно участвует в этой работе. Своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ является залогом дальнейшего роста производства продукции растениеводства в Верхневолжье", – сказал ранее губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний регионального правительства, где была рассмотрена подготовка к проведению в 2024 году сельскохозяйственных работ. По прогнозам, общая площадь посевов в этом году составит около 442 тысяч гектаров. Преимущественно в регионе выращивают яровые, озимые зерновые, кормовые и технические культуры, картофель и овощи. Первыми к весенним полевым работам приступили аграрии Зубцовского округа - СПК "Сознательный" и СПК "Рассия". В настоящий момент проводится подкормка озимых культур. В пресс-службе отметили, что сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства Тверской области имеют достаточный запас семян. На данный момент семена яровых зерновых и зернобобовых культур заготовлены с превышением потребности почти на 20%. Уровень обеспеченности семенами картофеля составляет 95,3%, льна-долгунца – 82,6%, причем эти показатели значительно превышают уровень прошлого года. Продолжается доработка семян к севу, то есть их очистка и сортировка. Кроме того, стабильна ситуация по основным видам минеральных удобрений. На сегодняшний момент обеспеченность составляет 52,8% и ограничивается лишь имеющимися мощностями хранения. Парк сельскохозяйственной техники в организациях и фермерских хозяйствах Тверской области сохранился на уровне прошлого года. Готовность имеющейся техники в среднем составляет 87% в зависимости от вида. В 2024 году в сельскохозяйственных работах будет задействовано порядка 4 тысяч машин и оборудования: сеялок, плугов, культиваторов. В Тверской области ежегодно действует региональный штаб по подготовке и организации проведения сезонных работ, который, в том числе в оперативном режиме обеспечивает решение вопросов, возникающих у сельхозтоваропроизводителей.
https://ria.ru/20240411/podderzhka-1939313175.html
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя

Аграрии Верхневолжья приступили к весенне-полевым работам на неделю раньше

© Фото : правительство Тверской областиАграрии Верхневолжья приступили к весенне-полевым работам на неделю раньше
Аграрии Верхневолжья приступили к весенне-полевым работам на неделю раньше - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : правительство Тверской области
Аграрии Верхневолжья приступили к весенне-полевым работам на неделю раньше
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сельскохозяйственные организации Тверской области приступили к весенне-полевым работам на неделю раньше намеченных сроков благодаря установившейся сухой и теплой погоде, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сельское хозяйство является одним из ключевых направлений развития национальной экономики. Результатом системной работы стали рекордные урожаи, которые собирают аграрии Российской Федерации, решение задач по продовольственной безопасности страны. Тверская область активно участвует в этой работе. Своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ является залогом дальнейшего роста производства продукции растениеводства в Верхневолжье", – сказал ранее губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний регионального правительства, где была рассмотрена подготовка к проведению в 2024 году сельскохозяйственных работ.
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По прогнозам, общая площадь посевов в этом году составит около 442 тысяч гектаров. Преимущественно в регионе выращивают яровые, озимые зерновые, кормовые и технические культуры, картофель и овощи. Первыми к весенним полевым работам приступили аграрии Зубцовского округа - СПК "Сознательный" и СПК "Рассия". В настоящий момент проводится подкормка озимых культур.
В пресс-службе отметили, что сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства Тверской области имеют достаточный запас семян. На данный момент семена яровых зерновых и зернобобовых культур заготовлены с превышением потребности почти на 20%. Уровень обеспеченности семенами картофеля составляет 95,3%, льна-долгунца – 82,6%, причем эти показатели значительно превышают уровень прошлого года. Продолжается доработка семян к севу, то есть их очистка и сортировка.
Кроме того, стабильна ситуация по основным видам минеральных удобрений. На сегодняшний момент обеспеченность составляет 52,8% и ограничивается лишь имеющимися мощностями хранения. Парк сельскохозяйственной техники в организациях и фермерских хозяйствах Тверской области сохранился на уровне прошлого года.
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Готовность имеющейся техники в среднем составляет 87% в зависимости от вида. В 2024 году в сельскохозяйственных работах будет задействовано порядка 4 тысяч машин и оборудования: сеялок, плугов, культиваторов.
В Тверской области ежегодно действует региональный штаб по подготовке и организации проведения сезонных работ, который, в том числе в оперативном режиме обеспечивает решение вопросов, возникающих у сельхозтоваропроизводителей.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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