https://ria.ru/20240411/turtsiya-1939264641.html

Турция выступает за участие России в саммите по Украине, сообщил источник

Турция выступает за участие России в саммите по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 11.04.2024

Турция выступает за участие России в саммите по Украине, сообщил источник

Анкара в переговорах по урегулированию на Украине выступает за участие в них всех сторон, о чём неоднократно заявляла на всех уровнях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:03

2024-04-11T10:03

2024-04-11T10:58

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АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Анкара в переговорах по урегулированию на Украине выступает за участие в них всех сторон, о чём неоднократно заявляла на всех уровнях, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции на просьбу прокомментировать ожидания от планируемого в Швейцарии мирного саммита.В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы."Для достижения устойчивого мира и прекращения огня необходимо участие всех сторон. Эта позиция неоднократно выражалась нами на официальном уровне, в том числе господином президентом (Тайипом Эрдоганом)", - заявил собеседник агентства.Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией

https://ria.ru/20240409/peregovory-1938819331.html

https://radiosputnik.ru/20240405/peregovory-1938082934.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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