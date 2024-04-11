Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: технопарк в СЗАО получил от города льготу на аренду земли - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/tekhnopark-1939203558.html
Ефимов: технопарк в СЗАО получил от города льготу на аренду земли
Ефимов: технопарк в СЗАО получил от города льготу на аренду земли - РИА Новости, 11.04.2024
Ефимов: технопарк в СЗАО получил от города льготу на аренду земли
Московский технопарк получил от властей Москвы льготу на аренду участка земли в Северо-Западном административном округе, благодаря чему компания сможет... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:05
2024-04-11T14:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409069_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e263871cfcfd50d8cbc1ad070376e033.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Московский технопарк получил от властей Москвы льготу на аренду участка земли в Северо-Западном административном округе, благодаря чему компания сможет направить допсредства на дальнейшее развитие, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для организаций, имеющих статус технопарка, – 0,01 процента от кадастровой стоимости. Благодаря ей у компаний появляются дополнительные средства на развитие своей деятельности. В этом году такую льготу для участка площадью 0,18 гектара получил технопарк “Текон”", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По словам Ефимова, технопарк сможет каждый год экономить порядка 950 тыс. руб. благодаря поддержке столичных властей.Земельный участок располагается по адресу: улица 3-я Хорошевская, владение 20, строение 1.Отмечается, что статус технопарка был присвоен компании в 2019 году. Там специализируются на промышленной автоматизации, микроэлектронике и информационных технологиях.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что технопарк до этого получил от властей Москвы льготы на аренду 2 других участков общей площадью свыше 0,7 га на 3-й Хорошевской улице. Поддержка была предоставлена сроком на десять лет. Размер ежегодной экономии на аренде превышает 3,5 млн руб.При этом льгота оформляется в виде допсоглашения к договору аренды. Технопарк должен каждый год подтверждать свой статус, дающий ему право пользоваться льготами.Ранее Ефимов сообщал, что власти города за первый квартал текущего года предоставили двум инвесторам льготу на аренду городской земли для возведения и эксплуатации технопарков.
https://ria.ru/20240212/efimov-1926607729.html
https://ria.ru/20240229/tekhnopark-1930063582.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409069_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_aceab29038a4e525456157109995adde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: технопарк в СЗАО получил от города льготу на аренду земли

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Московский технопарк получил от властей Москвы льготу на аренду участка земли в Северо-Западном административном округе, благодаря чему компания сможет направить допсредства на дальнейшее развитие, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для организаций, имеющих статус технопарка, – 0,01 процента от кадастровой стоимости. Благодаря ей у компаний появляются дополнительные средства на развитие своей деятельности. В этом году такую льготу для участка площадью 0,18 гектара получил технопарк “Текон”", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По словам Ефимова, технопарк сможет каждый год экономить порядка 950 тыс. руб. благодаря поддержке столичных властей.
Земельный участок располагается по адресу: улица 3-я Хорошевская, владение 20, строение 1.
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Ефимов: в ТиНАО откроется технопарк "Крекшино" по городской программе
12 февраля, 09:05
Отмечается, что статус технопарка был присвоен компании в 2019 году. Там специализируются на промышленной автоматизации, микроэлектронике и информационных технологиях.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что технопарк до этого получил от властей Москвы льготы на аренду 2 других участков общей площадью свыше 0,7 га на 3-й Хорошевской улице. Поддержка была предоставлена сроком на десять лет. Размер ежегодной экономии на аренде превышает 3,5 млн руб.
При этом льгота оформляется в виде допсоглашения к договору аренды. Технопарк должен каждый год подтверждать свой статус, дающий ему право пользоваться льготами.
Ранее Ефимов сообщал, что власти города за первый квартал текущего года предоставили двум инвесторам льготу на аренду городской земли для возведения и эксплуатации технопарков.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Ефимов: в Зеленограде по программе МПТ построят технопарк, школу и детсад
29 февраля, 14:25
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала