https://ria.ru/20240411/tekhnopark-1939203558.html
Ефимов: технопарк в СЗАО получил от города льготу на аренду земли
Ефимов: технопарк в СЗАО получил от города льготу на аренду земли - РИА Новости, 11.04.2024
Ефимов: технопарк в СЗАО получил от города льготу на аренду земли
Московский технопарк получил от властей Москвы льготу на аренду участка земли в Северо-Западном административном округе, благодаря чему компания сможет... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:05
2024-04-11T14:05
2024-04-11T14:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Московский технопарк получил от властей Москвы льготу на аренду участка земли в Северо-Западном административном округе, благодаря чему компания сможет направить допсредства на дальнейшее развитие, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для организаций, имеющих статус технопарка, – 0,01 процента от кадастровой стоимости. Благодаря ей у компаний появляются дополнительные средства на развитие своей деятельности. В этом году такую льготу для участка площадью 0,18 гектара получил технопарк “Текон”", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По словам Ефимова, технопарк сможет каждый год экономить порядка 950 тыс. руб. благодаря поддержке столичных властей.Земельный участок располагается по адресу: улица 3-я Хорошевская, владение 20, строение 1.Отмечается, что статус технопарка был присвоен компании в 2019 году. Там специализируются на промышленной автоматизации, микроэлектронике и информационных технологиях.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что технопарк до этого получил от властей Москвы льготы на аренду 2 других участков общей площадью свыше 0,7 га на 3-й Хорошевской улице. Поддержка была предоставлена сроком на десять лет. Размер ежегодной экономии на аренде превышает 3,5 млн руб.При этом льгота оформляется в виде допсоглашения к договору аренды. Технопарк должен каждый год подтверждать свой статус, дающий ему право пользоваться льготами.Ранее Ефимов сообщал, что власти города за первый квартал текущего года предоставили двум инвесторам льготу на аренду городской земли для возведения и эксплуатации технопарков.
https://ria.ru/20240212/efimov-1926607729.html
https://ria.ru/20240229/tekhnopark-1930063582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Московский технопарк получил от властей Москвы льготу на аренду участка земли в Северо-Западном административном округе, благодаря чему компания сможет направить допсредства на дальнейшее развитие, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для организаций, имеющих статус технопарка, – 0,01 процента от кадастровой стоимости. Благодаря ей у компаний появляются дополнительные средства на развитие своей деятельности. В этом году такую льготу для участка площадью 0,18 гектара получил технопарк “Текон”", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По словам Ефимова, технопарк сможет каждый год экономить порядка 950 тыс. руб. благодаря поддержке столичных властей.
Земельный участок располагается по адресу: улица 3-я Хорошевская, владение 20, строение 1.
Отмечается, что статус технопарка был присвоен компании в 2019 году. Там специализируются на промышленной автоматизации, микроэлектронике и информационных технологиях.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман
заявил, что технопарк до этого получил от властей Москвы льготы на аренду 2 других участков общей площадью свыше 0,7 га на 3-й Хорошевской улице. Поддержка была предоставлена сроком на десять лет. Размер ежегодной экономии на аренде превышает 3,5 млн руб.
При этом льгота оформляется в виде допсоглашения к договору аренды. Технопарк должен каждый год подтверждать свой статус, дающий ему право пользоваться льготами.
Ранее Ефимов сообщал, что власти города за первый квартал текущего года предоставили двум инвесторам льготу на аренду городской земли для возведения и эксплуатации технопарков.