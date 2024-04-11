https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939260911.html

В подполье сообщили об ударе по поселку Эсхар в Харьковской области

В подполье сообщили об ударе по поселку Эсхар в Харьковской области - РИА Новости, 11.04.2024

В подполье сообщили об ударе по поселку Эсхар в Харьковской области

Поселок Эсхар в Харьковской области Украины поражен восемью ракетами, из строя выведены ТЭЦ и ГРЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:47

2024-04-11T09:47

2024-04-11T10:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поселок Эсхар в Харьковской области Украины поражен восемью ракетами, из строя выведены ТЭЦ и ГРЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьковская область, Чугуевский район поселок Эсхар. В поселке находятся ТЭЦ 2 и ГРЭС 2. Этим объектам досталось восемь прилётов. На данный момент сказать о состоянии объектов сложно, но не работают оба", - заявил Лебедев.Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба завязил, что более 200 тысяч жителей Харьковской области остались без электроснабжения, метро Харькова остановлено.Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск. По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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