В подполье сообщили об ударе по поселку Эсхар в Харьковской области
Подполье: после удара по Эсхару в Харьковской области не работают ТЭЦ и ГРЭС
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поселок Эсхар в Харьковской области Украины поражен восемью ракетами, из строя выведены ТЭЦ и ГРЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьковская область, Чугуевский район поселок Эсхар. В поселке находятся ТЭЦ 2 и ГРЭС 2. Этим объектам досталось восемь прилётов. На данный момент сказать о состоянии объектов сложно, но не работают оба", - заявил Лебедев.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба завязил, что более 200 тысяч жителей Харьковской области остались без электроснабжения, метро Харькова остановлено.
Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск. По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.