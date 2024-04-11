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В подполье сообщили об ударе по поселку Эсхар в Харьковской области - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 11.04.2024 (обновлено: 10:26 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939260911.html
В подполье сообщили об ударе по поселку Эсхар в Харьковской области
В подполье сообщили об ударе по поселку Эсхар в Харьковской области - РИА Новости, 11.04.2024
В подполье сообщили об ударе по поселку Эсхар в Харьковской области
Поселок Эсхар в Харьковской области Украины поражен восемью ракетами, из строя выведены ТЭЦ и ГРЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:47
2024-04-11T10:26
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
харьковская область
харьков
алексей кулеба
вооруженные силы украины
дтэк
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поселок Эсхар в Харьковской области Украины поражен восемью ракетами, из строя выведены ТЭЦ и ГРЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьковская область, Чугуевский район поселок Эсхар. В поселке находятся ТЭЦ 2 и ГРЭС 2. Этим объектам досталось восемь прилётов. На данный момент сказать о состоянии объектов сложно, но не работают оба", - заявил Лебедев.Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба завязил, что более 200 тысяч жителей Харьковской области остались без электроснабжения, метро Харькова остановлено.Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск. По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939256413.html
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безопасность, украина, харьковская область, харьков, алексей кулеба, вооруженные силы украины, дтэк, укрэнерго, сергей лебедев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Харьковская область, Харьков, Алексей Кулеба, Вооруженные силы Украины, ДТЭК, Укрэнерго, Сергей Лебедев, Владимир Зеленский
В подполье сообщили об ударе по поселку Эсхар в Харьковской области

Подполье: после удара по Эсхару в Харьковской области не работают ТЭЦ и ГРЭС

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поселок Эсхар в Харьковской области Украины поражен восемью ракетами, из строя выведены ТЭЦ и ГРЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьковская область, Чугуевский район поселок Эсхар. В поселке находятся ТЭЦ 2 и ГРЭС 2. Этим объектам досталось восемь прилётов. На данный момент сказать о состоянии объектов сложно, но не работают оба", - заявил Лебедев.
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Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба завязил, что более 200 тысяч жителей Харьковской области остались без электроснабжения, метро Харькова остановлено.
Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск. По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаХарьковская областьХарьковАлексей КулебаВооруженные силы УкраиныДТЭКУкрэнергоСергей ЛебедевВладимир Зеленский
 
 
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