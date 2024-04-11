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Житель Омской области открыл собственную мастерскую благодаря соцконтракту - РИА Новости, 11.04.2024
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19:51 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/sotskontrakt-1939445239.html
Житель Омской области открыл собственную мастерскую благодаря соцконтракту
Житель Омской области открыл собственную мастерскую благодаря соцконтракту - РИА Новости, 11.04.2024
Житель Омской области открыл собственную мастерскую благодаря соцконтракту
Благодаря соцконтракту Игорь Кравцов в Омской области открыл мастерскую по изготовлению деревянных изделий, с помощью господдержки увлечение быстро превратилось РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:51
2024-04-11T19:51
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поддержка бизнеса
омская область
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Благодаря соцконтракту Игорь Кравцов в Омской области открыл мастерскую по изготовлению деревянных изделий, с помощью господдержки увлечение быстро превратилось в источник дополнительного дохода, сообщает пресс-служба правительства региона. Выделенные в рамках соцконтракта средства предприниматель вложил в обучение, закупку древесины и других расходных материалов. Мужчина освоил профессию токаря и открыл собственную мастерскую, где работает с различными породами деревьев, превращая их в уникальные сувениры. Он изготавливает подсвечники, разделочные доски, вазы, тортницы. "Социальный контракт – это существенная финансовая поддержка при открытии своего дела. Благодаря такому виду помощи от государства у меня появилась возможность реализовать свои давние планы и замыслы. Буду и дальше развивать в нашем районе сувенирную отрасль", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба. В прошлом году в комплексный центр Исилькульского района Омской области за оформлением социального контракта по направлению "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" обратился 21 человек.
https://ria.ru/20240404/sotskontrakt-1937861227.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , омская область, исилькульский район
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Омская область, Исилькульский район

Житель Омской области открыл собственную мастерскую благодаря соцконтракту

© iStock.com / AskoldsМужчина изготавливает деревянную ложку
Мужчина изготавливает деревянную ложку - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© iStock.com / Askolds
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Благодаря соцконтракту Игорь Кравцов в Омской области открыл мастерскую по изготовлению деревянных изделий, с помощью господдержки увлечение быстро превратилось в источник дополнительного дохода, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выделенные в рамках соцконтракта средства предприниматель вложил в обучение, закупку древесины и других расходных материалов.
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Житель Омской области открыл собственную мастерскую благодаря соцконтракту
Житель Омской области открыл собственную мастерскую благодаря соцконтракту - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) /
Житель Омской области открыл собственную мастерскую благодаря соцконтракту
Мужчина освоил профессию токаря и открыл собственную мастерскую, где работает с различными породами деревьев, превращая их в уникальные сувениры. Он изготавливает подсвечники, разделочные доски, вазы, тортницы.
«
"Социальный контракт – это существенная финансовая поддержка при открытии своего дела. Благодаря такому виду помощи от государства у меня появилась возможность реализовать свои давние планы и замыслы. Буду и дальше развивать в нашем районе сувенирную отрасль", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба.
В прошлом году в комплексный центр Исилькульского района Омской области за оформлением социального контракта по направлению "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" обратился 21 человек.
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