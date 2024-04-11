https://ria.ru/20240411/shkola-1939394009.html
Родители не смогут влиять на установление обязательной школьной формы
Родители не смогут влиять на установление обязательной школьной формы - РИА Новости, 11.04.2024
Родители не смогут влиять на установление обязательной школьной формы
Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект депутатов фракции "Новые люди", позволяющий родителям школьников блокировать решение руководства РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:03
2024-04-11T16:03
2024-04-11T16:33
общество
госдума рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект депутатов фракции "Новые люди", позволяющий родителям школьников блокировать решение руководства школ о введении обязательной школьной формы. Законопроектом предлагается установить, что локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливающий требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету и правила ее ношения, принимается, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за его принятие. Ранее правительство также не поддержало данный законопроект.
https://ria.ru/20240319/zakon-1934272006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Родители не смогут влиять на установление обязательной школьной формы
Госдума отклонила проект о праве родителей влиять на решение школы о форме
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект депутатов фракции "Новые люди", позволяющий родителям школьников блокировать решение руководства школ о введении обязательной школьной формы.
Законопроектом предлагается установить, что локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливающий требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету и правила ее ношения, принимается, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за его принятие.
Ранее правительство также не поддержало данный законопроект.