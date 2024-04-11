Коуча Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества
Адвокат: коучу Шабутдинову предъявили обвинение еще по 23 эпизодам мошенничества
© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову официально предъявили еще по 23 эпизодам мошенничества по его уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества", - сообщил адвокат.
Сегодня Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении стражи Шабутдинову.
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Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Официально потерпевшими признаны 50 человек.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
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