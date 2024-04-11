https://ria.ru/20240411/shabutdinov-1939340325.html

Коуча Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества

Коуча Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества - РИА Новости, 11.04.2024

Коуча Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества

Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову официально предъявили еще по 23 эпизодам мошенничества по его уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Калой... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:32

2024-04-11T13:32

2024-04-11T13:48

происшествия

аяз шабутдинов

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову официально предъявили еще по 23 эпизодам мошенничества по его уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов."Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества", - сообщил адвокат.Сегодня Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении стражи Шабутдинову.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Официально потерпевшими признаны 50 человек.Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20240406/blinovskaya-1938238519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, аяз шабутдинов, россия