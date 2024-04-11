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Коуча Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества - РИА Новости, 11.04.2024
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13:32 11.04.2024 (обновлено: 13:48 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/shabutdinov-1939340325.html
Коуча Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества
Коуча Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества - РИА Новости, 11.04.2024
Коуча Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества
Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову официально предъявили еще по 23 эпизодам мошенничества по его уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Калой... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:32
2024-04-11T13:48
происшествия
аяз шабутдинов
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову официально предъявили еще по 23 эпизодам мошенничества по его уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов."Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества", - сообщил адвокат.Сегодня Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении стражи Шабутдинову.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Официально потерпевшими признаны 50 человек.Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20240406/blinovskaya-1938238519.html
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происшествия, аяз шабутдинов, россия
Происшествия, Аяз Шабутдинов, Россия
Коуча Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества

Адвокат: коучу Шабутдинову предъявили обвинение еще по 23 эпизодам мошенничества

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову официально предъявили еще по 23 эпизодам мошенничества по его уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества", - сообщил адвокат.
Сегодня Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении стражи Шабутдинову.
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Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Официально потерпевшими признаны 50 человек.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
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