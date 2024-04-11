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В Гагаузии раскритиковали Санду за отказ от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 11.04.2024
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07:52 11.04.2024 (обновлено: 07:58 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/sandu-1939246073.html
В Гагаузии раскритиковали Санду за отказ от сотрудничества с Россией
В Гагаузии раскритиковали Санду за отказ от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 11.04.2024
В Гагаузии раскритиковали Санду за отказ от сотрудничества с Россией
Президент Молдавии Майя Санду нагнетает обстановку, отказываясь от сотрудничества с Россией, пока она и ее команда находятся у власти, жители Молдавии и... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:52
2024-04-11T07:58
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
дмитрий константинов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нагнетает обстановку, отказываясь от сотрудничества с Россией, пока она и ее команда находятся у власти, жители Молдавии и Гагаузии будут страдать, заявил РИА Новости председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. "Наверное, уже все жители Молдовы могут об этом сказать, что она (Санду - ред.) и ее команда сами нагнетают обстановку без аргументов. Почему-то они во всех бедах сразу винят Российскую Федерацию, хотя этого абсолютно никто не видит. Понятно, что пока эта команда будет у власти, будут страдать жители нашей республики в целом, не только Гагаузии", - сказал Константинов, комментируя высказывание Санду о том, что она не видит возможности для продолжения отношений стратегического партнерства с Россией. Он добавил, что в связи с отказом официального Кишинева сотрудничать с Россией, все жители Молдавии несут большие финансовые потери. "Наверное, вы даже не в курсе, что Молдавская Республика, жители Молдовы имеют такие расценки, такие тарифы на газ, что в мировом масштабе нигде таких цен нет… Почему-то когда сегодня заключаются контракты на газ, они все время какие-то секретные, никому не объявляют по чем покупают", - отметил председатель собрания.
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молдавия, россия, гагаузия, майя санду, дмитрий константинов
Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Дмитрий Константинов, В мире
В мире
В Гагаузии раскритиковали Санду за отказ от сотрудничества с Россией

Константинов: Санду нагнетает обстановку, отказываясь от связей с Россией

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нагнетает обстановку, отказываясь от сотрудничества с Россией, пока она и ее команда находятся у власти, жители Молдавии и Гагаузии будут страдать, заявил РИА Новости председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.
«
"Наверное, уже все жители Молдовы могут об этом сказать, что она (Санду - ред.) и ее команда сами нагнетают обстановку без аргументов. Почему-то они во всех бедах сразу винят Российскую Федерацию, хотя этого абсолютно никто не видит. Понятно, что пока эта команда будет у власти, будут страдать жители нашей республики в целом, не только Гагаузии", - сказал Константинов, комментируя высказывание Санду о том, что она не видит возможности для продолжения отношений стратегического партнерства с Россией.
Он добавил, что в связи с отказом официального Кишинева сотрудничать с Россией, все жители Молдавии несут большие финансовые потери.
"Наверное, вы даже не в курсе, что Молдавская Республика, жители Молдовы имеют такие расценки, такие тарифы на газ, что в мировом масштабе нигде таких цен нет… Почему-то когда сегодня заключаются контракты на газ, они все время какие-то секретные, никому не объявляют по чем покупают", - отметил председатель собрания.
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